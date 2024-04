La pose chulesca de Sánchez ante el Rey: en chaqué con las manos en los bolsillos

«Insultante». «Poco profesional». «Irrespetuoso». Estos son algunos de los términos que expertos en protocolo han utilizado para calificar la actitud de Pedro Sánchez ante el Rey. A la entrada de la entrega de los Premios Cervantes, celebrados este martes en Alcalá de Henares, Felipe VI y el presidente del Gobierno han mantenido una conversación en la que, tal y como ya ha hecho en otras ocasiones, Sánchez ha mostrado toda su chulería dirigiéndose al monarca con las manos en los bolsillos mientras vestía de etiqueta.

En esta ocasión, Sánchez no ha querido mostrar ningún tipo por de interés por el protocolo, y ha decidido departir con Felipe VI con las manos en los bolsillos mientras vestía de chaqué. «Las manos siempre deben estar visibles, si no lo están, significa que esa persona esconde algo, que no es honesto. Bastaba que las hubiera dejado al lado del cuerpo si no estaba hablando ni gesticulando, pero nunca ocultarlas y, menos aún, dentro del bolsillo; denota poca profesionalidad y cero respeto frente al Rey y a los allí presentes», apunta la especialista en protocolo María José Gómez Verdú.

Más lejos va un experto en casas reales. «Es insultante. Y lo sabe», asegura. La forma de actuar en estos casos y con esta vestimenta es clara y, por supuesto, es del todo conocida por el presidente del Gobierno, que no es la primera vez que se encuentra en un acto público con la presencia del Rey.

La norma de mantener las manos fuera de los bolsillos no es algo reciente y pertenece a los principios básicos de protocolo desde hace más de un siglo. Es más, esta regla de etiqueta ya era costumbre en la alta sociedad británica, que, al hacer el primer chaqué a medida, el sastre cosía los bolsillos para que no introdujesen las manos. «Meterse las manos en los bolsillos en el chaqué es antitodo», sentencia otro experto.

Sánchez y sus faltas de respeto al Rey

Lo cierto es que no es la primera vez que Sánchez hace de su capa un sayo en un encuentro con Felipe VI. Bien por un fallo del protocolo o por un nuevo gesto de desprecio del presidente del Gobierno hacia el monarca. El pasado mes de noviembre, durante el acto solemne de apertura de las Cortes, Sánchez se ajustaba los pantalones frente al Rey Felipe VI, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Otro de los «despistes» de protocolo del presidente del Gobierno ocurría durante el viaje inaugural del AVE a Murcia. El jefe del Ejecutivo caminaba por delante del Jefe del Estado y accedía al tren antes que el monarca, lo que provocó molestias en Zarzuela e incluso genero cierto malestar al propio Rey. Al igual que con el tema de las manos en los bolsillos, el protocolo en este sentido es muy claro: nadie puede ir por delante del Rey.

Y no sólo ha protagonizado «gestos impropios». El presidente del Gobierno también ha hecho esperar al Rey en el coche. Concretamente, durante un desfile del 12 de octubre, Pedro Sánchez se retrasó en su llegada, lo que obligó a los Reyes permanecer en su vehículo durante unos minutos para que el jefe del Ejecutivo se uniera a la comitiva que tenía que recibirlos.