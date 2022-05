El condenado Echenique dice que «la monarquía está especialmente diseñada para delinquir»

El portavoz de Podemos en el Congreso dos veces condenado, Pablo Echenique, asegura que se acerca «el horizonte de la república» en España y que se debería plantear el debate de «si la monarquía está especialmente diseñada para delinquir». El dirigente podemita carga contra la monarquía por el regreso a España del Rey emérito Juan Carlos I durante esta semana después de que la Fiscalía archivara las causas abiertas sobre su patrimonio.

«Esto demuestra que la monarquía puede delinquir con total impunidad. Es un problema gravísimo de nuestra democracia», ha señalado Echenique este martes en una rueda de prensa en el Congreso. El portavoz de la formación morada descarta que Juan Carlos I vaya a dar explicaciones sobre sus actividades económicas y le ha acusado de estar «riéndose de los españoles».

Pablo Echenique ha recalcado que la monarquía ha actuado con «total impunidad» y, a su juicio, si el Rey Felipe VI decidiera seguir el mismo tipo de actividades que su padre, «quedaría de nuevo en la más completa impunidad».

Por todo ello, el dirigente podemita ha asegurado que el «reproche social» hacia la Corona va en aumento y que se acerca «el horizonte de la república». «Hay que plantear el debate de si la monarquía está especialmente diseñada para delinquir», ha reiterado.

Para Echenique, el problema es «institucional y democrático» al permitir el artículo 56.3 de la Constitución la inviolabilidad del Rey, un precepto que el poder judicial interpreta como «garante de la impunidad ante la comisión de delitos».

«Esto permite a la jefatura del Estado cometer delitos y que no sea juzgada. Más allá de si Felipe VI es mejor que su padre, cada vez más gente entiende que esto no es propio del siglo XXI y de la Unión Europea», ha zanjado el portavoz de Podemos en el Congreso.

Dos veces condenado

Pablo Echenique ha sido condenado en dos ocasiones y, a pesar de ello, ha rechazado dimitir de sus cargos. Como se recordará, está condenado en firme por el Tribunal Supremo por no pagar la Seguridad Social a su asistente. El TSJ de Aragón ya había confirmado la sanción impuesta por la Seguridad Social en 2017 a Pablo Echenique por no haber cotizado por su asistente personal. La Sala de lo Social de este tribunal aseguró que «no hay ninguna norma que excluya del ámbito laboral» a los trabajadores calificados como empleados del hogar.

Además, Pablo Echenique fue también condenado a pagar 80.0000 euros por atentar contra el honor de Manuel López, a quien en 2019 acusó de violar a la entonces candidata de Podemos a la Alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. López fue asesinado en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera aspirante de la formación morada. Todo, pese a que no existía ninguna prueba de que López agrediera sexualmente a Baeza.