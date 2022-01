Álvaro Ojeda entrevista al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). El popular no desvela si las elecciones autonómicas serán antes o después del verano pero sí saca pecho de su gestión al frente de la Junta: «Hay mucho votante socialista que está cansado del PSOE y nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas a mejor en Andalucía».

Además, destaca que la región ha sido líder turístico por primera vez en la historia, superando a las Canarias y Cataluña. «Estamos haciendo cosas buenas y Cataluña se está autosuicidando todos los días», destaca el presidente. Eso sí, no es algo que le guste: «A mí no me gustaría que Cataluña fuera mal pero se está perdiendo oportunidades por el independentismo».

El momento más ‘cómico’ de la entrevista es cuando Ojeda le regala una pulsera en apoyo a la tauromaquia y otra de la caza. Moreno agradece enormemente el detalle y destaca que su Gobierno ha sido el que más ha apoyado a estos dos sectores.