La demanda contra Juan Carlos I por presuntamente amedrentar, amenazar e intimidar a Corinna Sayn-Wittgengstein sigue abierta. La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales ha decidido revocar la decisión inicial del juez Mathew Nicklin de no reconocer inmunidad ninguna a Juan Carlos I, aunque mantiene que sí que podrá ser juzgado por los hechos posteriores a junio de 2014, fecha en la que dejó de ser jefe del Estado español. De esta forma, el Rey emérito no se librará de ser juzgado ya que ha quedado acreditado «que la actuación del CNI fuera de España fue ilegal, que Félix Sanz Roldán, ex jefe del CNI, actúo a título personal y que el Rey Juan Carlos le instruyó a título particular», según defiende la defensa de Corinna.

Esto significa que el caso de acoso está abierto, sigue adelante, irá a juicio y que el monarca sólo tendrá inmunidad por los hechos ocurridos entre 2012 y 2014. No por los hechos posteriores como, por ejemplo, la visita inesperada de Juan Carlos I a Corinna con un micrófono oculto en un pin de la bandera de España. Ocurrió en marzo de 2019. Corinna aseguró a OKDIARIO en exclusiva mundial que Félix Sanz Roldán había enviado al Rey emérito a su casa con un «micrófono oculto en un pin de la bandera de España» para «tender una trampa a su exnovia».

Así se lo relató a Eduardo Inda y Manuel Cerdán: «Vino a Londres, a nuestra casa. Me había llamado para decirme que pensaba que debíamos hablar. Yo acepté. Mi hijo y yo lo recibimos de buena fe. Pensamos que había venido a hablar sobre poner fin a esta larga campaña de abuso y acoso contra mí. Por desgracia creo que nos equivocamos. En cuanto entró… porque entró ya con un hombre que sin duda no era su secretario personal. Cuando le pregunté a ese hombre si era su secretario personal, no pudo contestarme. Insistí varias veces y se le veía muy incómodo. Al final vino a admitir que sólo acompañaba al Rey en misiones especiales. Mi personal de seguridad –puse seguridad en aquella ocasión concreta porque no me sentía muy segura– era un tío israelí muy listo. Suelen ser muy buenos. A él le parecía sospechoso también», relató la princesa a OKDIARIO en aquella entrevista exclusiva en octubre de 2020.

«El Rey llevaba un pin en la solapa, como una bandera de España, y se comportaba de forma muy rara. No hacía más que echarse hacia delante y preguntarme lo que quería. Así que le pregunté: «¿Estás aquí para hablar de una salida pacífica, constructiva y digna a esto para nuestras familias, o ha preparado el general [en referencia a Félix Sanz Roldán] esta visita?». Me respondió enigmáticamente. Primero empezó a decirme que el general era su mejor… mayor protector, un amigo íntimo… Y después dijo que sin el general… –e hizo un gesto muy raro con la mano– él estaría… Eso fue lo que nos indicó. De pronto me preocupó de veras que el general podía estar usando al ex rey de España como espía. Había venido a Londres con un micrófono oculto, como todos los demás, para tender una trampa a su ex novia. Pienso que a Juan Carlos no se le daba nada bien jugar a ser 007 porque fue simplemente una situación embarazosa y nos quedamos atónitos de adonde habían llegado las cosas», afirmó.

Disparos, vigilancia extrema…

Preguntada entonces si se sentía todavía vigilada por los servicios secretos españoles, Corinna respondió sin dudar: «Sí, ¡ya lo creo! De hecho, la campaña se intensificó durante el confinamiento del Covid. Dirigida a nosotros muy agresivamente en nuestra propiedad. Dispararon a las cámaras de seguridad, a las ventanas de la propiedad. Trataron de jaquear las cámaras de CTV. Nos tienen vigilados, tienen a mi equipo vigilado… No tenemos duda alguna de eso».

Es más, Corinna llegó a admitir ante los micrófonos de OKDIARIO que temía por su vida. «Si tuviera gente disparando a las ventanas de su casa y a sus cámaras de seguridad, seguro que también estaría bastante preocupado. Así que sí, la respuesta es sí. Pero por suerte vivimos en un país en el que se toman muy en serio infracciones así, así que tengo el consuelo de que esto no ocurrirá en el Reino Unido», relató.