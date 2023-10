El Rey emérito Juan Carlos I ha emitido este viernes un comunicado tras conocerse que la Justicia británica ha desestimado la demanda interpuesta en su contra por Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en el que se congratula de la decisión a su favor e insinúa su posible vuelta a España. «La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas», se puede leer en el texto enviado a los medios de comunicación por el Rey emérito. Unas palabras que se suceden a la nota de Corinna Larsen, en la que muestra su «decepción» después de que la juez Rowena Collins Rice, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, le haya negado a la reclamación de 126 millones de libras (146 millones de euros) por daños y perjuicios.

En el comunicado, el Rey emérito ha expresado que siempre ha considerado que «la reclamación presentada por la demandante carece de sustancia o mérito».

El Rey Juan Carlos ha recibido muy buenas noticias este viernes ya que la Justicia Británica se ha pronunciado sobre la demanda que Corinna Larsen interpuso contra él por un presunto delito de acoso, reclamándole 146 millones de euros en concepto de daños y prejuicios y… no será juzgado en Reino Unido por «carecer de competencia».

Tras conocerse la decisión de la juez, Corinna Larsen ha manifestado que está «profundamente decepcionada» porque «Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal» para desgastarla, ya que «su poder es inmenso».

El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales ha concluido que el rey emérito, Juan Carlos I, no puede ser juzgado en Reino Unido por la demanda por presunto acoso que presentó Corinna Larsen para reclamarle 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios.

«Mi conclusión principal es que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales carece de competencia para conocer de esta reclamación. Esto se debe a que no se ha interpuesto contra el demandado en su país de domicilio, como es su derecho por defecto; y la demandante no me ha convencido de que tenga argumentos sólidos y defendibles de que su reclamo cae dentro de una excepción a esa regla predeterminada», ha señalado la juez Rowena Collins Rice.

En la resolución, la juez ha explicado que, aún en el caso de que se hubiese considerado competente para juzgar el asunto, «habría rechazado la solicitud» de Larsen porque su demanda «no cumplía las normas judiciales aplicables a la redacción de una demanda por acoso».

Según ha precisado la juez en 92 folios, en la demanda de Corinna Larsen «no se sugiere que ninguna evidencia pueda conectar» los eventos de acoso que denuncia «directamente» con Juan Carlos I. «Los autores directos no están identificados ni (son) identificables», ha añadido.

La juez ha concluido que la lógica defendida por Larsen corre el peligro de ser un «falso silogismo». «Son actos de un enemigo, el demandado es su enemigo, por lo tanto son sus actos», ha señalado, al tiempo que ha recordado que la empresaria en sí misma cuenta con un «perfil público propio» en el que «participa activamente» y en el que está conectada con «poderosos, ricos, competitivos y de alto perfil».

Bajo ese mismo análisis, ha descartado el argumento de que el Rey emérito fuese el responsable de las filtraciones que dieron lugar a publicaciones en medios de comunicación sobre Larsen. «Ella no da ninguna indicación de cómo podría demostrar alguna conexión con el acusado», ha apuntado.