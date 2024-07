La imagen viral de un joven sentado frente a una sede de Bildu en Irún (Guipúzcoa) con la equipación de España se ha viralizado en las redes sociales. El niño aparece en la puerta de un local del partido de la izquierda abertzale con la camiseta de la selección de esta Eurocopa, sentado y mirando su teléfono.

La foto choca con las declaraciones del líder de la formación que evita condenar la violencia del grupo terrorista ETA. El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, preguntado si iba a animar a España o Francia en la semifinal de la Eurocopa, afirmó que «nunca» iba «a ir con dos selecciones que representan a dos estados» que le «niegan la posibilidad de jugar» con la camiseta del País Vasco.

Preguntado sobre qué le parecía que los niños fueran con la camiseta de la selección española, Otegi respondió: «Yo no veo muchas». Aun así consideró que era «normal». Sin embargo, apuntó que «el seleccionador francés es vasco, se llama Didier Deschamps, porque nació en Lapurdi y es de Bayona», pero criticó que «nadie» decía que «hay que ir con Francia». «Probablemente, porque no sepan que es vasco», argumentaba el jefe del partido de la izquierda abertzale.

«Ni es mi himno, ni es mi selección», añadió el líder de la izquierda abertzale. «Estos que dicen lo de la libertad carajo en Madrid, en el balcón del Ayuntamiento», ironizaba Otegi, para preguntarse retóricamente: «¿Los jugadores vascos tienen la libertad para jugar con la vasca o la española? No, porque está prohibido».

Arnaldo Otegi (EH Bildu) sobre el partido España-Francia: pic.twitter.com/5M12YQ7IMM — Gure bideoak (@GureBideoak) July 9, 2024

El coordinador general de Bildu lamentó que una de las dos selecciones, Francia o España, se tuviera que «clasificar» para la final de la Eurocopa, porque consideraba que «impiden jugar» con su camiseta a los vascos.

En todo caso, rechazó «hacer una guerra con las camisetas». Y se limitó a desear «que algún día» puedan jugar con la camiseta vasca. «Y ahora voy a hacer una última apelación a los Juegos Olímpicos», añadió. «No pierdo la esperanza de que algún día algún atleta vasco o vasca se suba al cajón y saque la bandera nacional de los vascos que es la ikurriña», expresó. Pero aclaró que era un «deseo». «No quiero meter presión», bromeó.

«Nuestra nación»

Otegi rechazó celebrar la victoria de la selección española en la Eurocopa de 2024. En su lugar, compartió una foto de un derbi vasco en el que los capitanes portaban la bandera de la autonomía vasca, la ikurriña. «¡Nuestra nación, nuestra gente, nuestra selección nacional!», expresó en su perfil de la red social X, antes Twitter.

Además, el líder independentista vasco ha compartido otro mensaje en su perfil en el que podía leerse: «No les basta con imponer sus colores, no les basta con imponer su rey, no les basta con imponer su selección, no les basta con nada, ahora tienes que aplaudir». «Pues va a ser que no», sentenciaba el mensaje compartido por Otegi.

La selección española ganó la Eurocopa 2024 que tuvo lugar en Alemania después de superar este domingo por dos goles a uno a Inglaterra. El primer tanto fue del jugador del Athletic Nico Williams, al inicio de la primera parte. Más tarde llegó la igualada del inglés Cole Palmer. Prácticamente en el último minuto, el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, empujó el balón al fondo de las redes para convertir a España en el conjunto con más campeonatos de Europa de selecciones.