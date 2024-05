José Ángel Antelo: «El Gobierno utiliza a la Policía para soltar a los inmigrantes ilegales por Murcia»

«A Sánchez lo que más le preocupa es Sánchez. Todo lo que hace es cuidar de Pedro Sánchez. Para ello, hará lo que sea necesario. Si hace falta, cerrará medios de comunicación», asevera José Ángel Antelo, vicepresidente del Gobierno de Murcia y presidente de Vox en esa misma región.

El vicepresidente de Murcia sostiene que «Vox defiende la soberanía energética y alimentaria, y proteger a los nuestros y nuestras fronteras». Está convencido de que tendrían que hacer un bloque común PP y Vox contra Sánchez para ganarle en las urnas: «Vox ha venido para quedarse. Defiende principios y valores muy arraigados en España».

Mirando a Cataluña, asegura que «el partido socialista de Cataluña abandonó la «e» del español hace mucho tiempo. Busca la autodeterminación y quebrantar la unidad de España». Afirma tener claro que el socialismo genera pobreza, corrupción y pérdida de derechos, por eso considera que «la alianza internacional en la que están trabajando líderes como Abascal, Milei, Meloni y Trump es necesaria para acabar con la agenda 2030 y ayudar a las clases trabajadoras».

Nos cuenta en esta entrevista que la situación de la contaminación del mar Menor es grave -solamente en el río Albujón, el segundo más caudaloso de Murcia entran todos los días 200 litros por segundo de agua contaminada-. El mayor experto en contaminantes del mundo, Brian Lapointe, dice que el problema puede deberse a sus saneamientos. La UCO ha interrogado a quince políticos y técnicos por los vertidos de la depuradora en estos días, pero asegura no tener ayuda del Gobierno nacional que no abre las golas en Murcia, pero sí en otras regiones como en Valencia. «El PSOE utiliza el mar Menor como arma arrojadiza, pero no le interesa ni quiere solucionar el problema». Reconoce necesitar hacer una ley sensata y para ello es imprescindible el apoyo del Gobierno central, con el que, de momento, no cuenta.

En cuanto a la inmigración, es rotundo, quiere inmigrantes legales, que cumplan con todos los trámites y se identifiquen antes de entrar en España. Está en contra de la inmigración ilegal. La llegada de inmigrantes ilegales a España aumentó un 277% en el primer trimestre de 2024. El mayor pico de llegadas se registró en Canarias, con una subida del 502,2% respecto al año pasado. La segunda puerta de entrada es Murcia, situación que define como insostenible. «En el hospital naval de Cartagena tenemos 800 inmigrantes ilegales y la ministra quiere elevarlos a 10.000. En Murcia utilizan a la policía nacional de taxistas para soltar a los inmigrantes ilegales por toda la región». Uno de los grandes causantes es la desmantelación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «Policía Nacional y Guardia Civil no tienen efectivos ni medios materiales para garantizar la seguridad».

Mirando a Europa y las próximas elecciones del 23 de junio, está convencido de que «hay una opción real para acabar con la coalición de socialistas, populares y verdes».