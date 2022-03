El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Dezcallar, cree que si “Marruecos percibe debilidad podemos tener problemas a medio plazo”. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, el que fuera primer director civil del CNI señala que el cambio de postura del presidente Sánchez sobre el Sáhara se ve como “una cesión” de España y describe los riesgos de que sea así. Para Dezcallar, las relaciones con Marruecos han de llevar una mezcla de “cariño, respeto y firmeza”.

“Quien piense en España que Marruecos va a renunciar a Ceuta y Melilla se lo tiene que hacer mirar”, dice Jorge Dezcallar, que tiene claro que Rabat “nunca va a aceptar el referéndum y sólo contempla una anexión pura y simple del Sáhara como Rusia con Crimea”. Constata una realidad incontestable: Marruecos juega con el grifo de la inmigración: “Históricamente ha sido así”. Dezcallar no tiene claro que, pese al volantazo del presidente Sánchez, eso no vaya a seguir siendo igual cada vez que el Rey Mohamed quiera presionar a nuestro país.

«Sánchez debe una explicación»

“Es que no sabemos nada”, dice Jorge Dezcallar. “El presidente del Gobierno debe una explicación muy clara a la opinión pública. Por qué se ha hecho, cómo se ha hecho, a cambio de qué se ha hecho, cómo esto contribuye a resolver el problema, qué ventajas obtenemos… En fin. Hay que explicarlo porque, quizá, si se explica bien, en función de una realpolitik, la cosa puede ser lógica. Si no, lo que queda es que cambiamos una política hecha durante 47 años y nadie sabe por qué se ha hecho”.

Dezcallar sí tiene claro que lo ocurrido “nos aleja de la legalidad internacional”, a diferencia de lo expresado ayer por el ministro Albares, que, incluso, llegó a negar que hubiera “un giro” en la política española. “Marruecos nunca va a permitir el referéndum, solo contempla una anexión pura y dura como Rusia con Crimea”. La ONU admite también “un acuerdo entre las partes sancionado por Naciones Unidas”. Pero pensar que el Frente Polisario (y Argelia) vayan a aceptar la soberanía marroquí del Sáhara Occidental es, hoy por hoy, una entelequia.

Dezcallar asiente y dice “sí, sí” cuando le preguntamos por la “frivolidad” de no haber informado a Argelia y considera una “enorme ingenuidad” que el gobierno de Sánchez pensara que los servicios de inteligencia marroquíes en España no se iban a enterar de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali estaba en un hospital de La Rioja: “Los servicios secretos marroquíes son muy buenos y a nosotros nos vigilan muy de cerca y somos el país, o uno de ellos, que más les importa”.

La inteligencia marroquí en España

Le preguntamos por esta cuestión: “Los servicios secretos marroquíes están muy bien instalados en España por muchas razones. Tienen una comunidad marroquí muy grande aquí y les interesa saber por dónde van porque aquí hay mezquitas que predican doctrinas mucho más radicales que la del propio islam malekita de Marruecos. Y, luego, porque tienen intereses de todo tipo en España y es lógico que quieran saber qué está pasando aquí, por dónde respiramos. Al lado de unos buenos servicios diplomáticos, tienen unos buenos servicios del Inteligencia. Claro que los tienen”.

“¿Le dieron muchos quebraderos de cabeza los servicios marroquíes en su época al frente del CNI de 2001 a 2004?”, le preguntamos. “No. Me daban más quebraderos de cabeza otros… pero dejémoslo ahí”, responde si querer dar detalles ni citar a ningún país. Sí afirma que “con los marroquíes siempre mantuvimos una buena relación, con algunas dificultades en algún momento, y la cooperación antiterrorista siempre fue muy buena con Marruecos si es lo que le preocupa”. Sabe que para muchos ciudadanos en España siempre quedó la duda, alimentada por el expresidente Aznar («los que idearon el 11-M no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas») del papel por acción u omisión de la inteligencia marroquí en los atentados de Madrid.

11M: “El dolor de no haberlo evitado”

Jorge Dezcallar asumió la dirección del CNI -como él recuerda- “un mes antes del 11S en Nueva York y me fui un mes después del 11M en Madrid”. Entremedio, los atentados de Casablanca contra España, la muerte de los agentes del CNI en Irak… y los atentados de Madrid: “Fue una tragedia terrible, que duele muchísimo recordarla y duele no haberla podido evitar. Fue una época muy dura”.

“Nunca renuncié a mi independencia”

Al despedirle, le recordamos la visión privilegiada que ha tenido del mundo que vivimos (“Abrazar el mundo” es su nuevo libro) como embajador de España y como director de nuestros servicios de inteligencia. Y nos interrumpe: “Y mi independencia, Vicente”. No le escuchamos bien y lo repite: “Mi independencia, que nunca he renunciado a ella”. Y, por si no ha quedado claro, se acerca al ordenador y lo recalca: “Mi independencia”.