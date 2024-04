Jorge Buxadé: «Es necesaria una deportación masiva de inmigrantes ilegales»

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en la UE, será el ponente este miércoles de la reforma del reglamento Eurodac sobre inmigración ilegal. Una propuesta que ha sido bautizada como Informe Buxadé. Si se aprueba, como apuntan las previsiones, los países europeos tendrán a su disposición una completa base de datos sobre inmigrantes ilegales, que será el paso previo a su expulsión. Buxadé, en conversación con OKDIARIO, analiza ésta y otras cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal y el papel que juega Marruecos en el control de esos flujos.

PREGUNTA.- Este miércoles se vota en Bruselas un nuevo pacto sobre asilo e inmigración en el que Vox, y personalmente usted, con ese Informe Buxadé, ha sido fundamental.

RESPUESTA.- Es un conjunto de seis directivas y reglamentos del cual yo he formado parte. En primer lugar, como ponente principal de la reforma del Reglamento Eurodac, el Informe Buxadé que usted cita, y del que, además, he sido ponente alternativo en otros dos expedientes, el de crisis y el de reasentamiento. Nos jugamos muchísimo, porque yo creo que la inmigración es el principal problema que ahora mismo afrontan todas las sociedades europeas y especialmente en la sociedad española. La inmigración, no hace falta repetirlo porque lo está viviendo ya prácticamente la totalidad de los españoles, trae consigo problemas de seguridad y problemas adicionales cuando esa inmigración viene del norte de África. Derivados de ese islamismo que está entrando en nuestras sociedades y que produce ese mal llevado y llamado multiculturalismo. Y eso lleva al problema de la disolución de nuestras sociedades.

P.- El término deportaciones masivas. La izquierda se ha agarrado a él para intentar tumbar esta propuesta. ¿Cree que preocupa más la terminología que los hechos?

R.-Es necesaria una deportación masiva de inmigrantes ilegales. En Europa hay millones de inmigrantes ilegales que están viviendo del presupuesto público, de los impuestos y de las cotizaciones que pagan primero los inmigrantes legales, los que han cumplido los trámites y, fundamentalmente, de los propios europeos, en este caso de los españoles. Y ahí no se adopta ninguna medida por culpa de Von der Leyen, conocida como Lady Devastación. La Comisión Europea dice que va a pagar a los estados miembros por aquellos inmigrantes que reciba. Y yo creo que hay que pagar a los estados miembros por los inmigrantes que expulse. Hay que premiar al Estado que expulsa a los inmigrantes ilegales y a los inmigrantes legales que cometen delitos.

P.- A usted le han puesto en el foco por hablar de ello.

R.- Yo disfruto muchísimo cuando la izquierda se pone nerviosa. Mi correo de eurodiputado está totalmente spameado por organizaciones de izquierdas, asociaciones y ONG de toda Europa que dicen rechazar el pacto europeo. Si ellos se ponen nerviosos, quiere decir que Eurodac es un buen documento. Es una buena base de datos para controlar a los inmigrantes ilegales, para identificarlos y para iniciar los procesos de expulsión. La izquierda se pone nerviosa por cualquier cosa, pero fundamentalmente porque ha convertido la inmigración, y especialmente la inmigración ilegal, en un negocio. En un negocio para todas esas ONG, para esas organizaciones de supuesta acogida que cobran miles de euros por atender a estos inmigrantes ilegales. Y lo estamos viendo en el País Vasco o en Cataluña cada día. Ahora que está el foco en esas elecciones, salen noticias de inmigrantes ilegales que reciben ayudas que no deberían recibir, que están viviendo con vivienda gratis, con una ayuda, con paguita, con el comedor, mientras hay españoles que trabajan, que cotizan y que, sin embargo, no llegan a final de mes.

P.- Hay expertos que señalan que el asunto de la inmigración ilegal es ya irreversible en Francia, Suecia o Bélgica. Usted conoce bien Bruselas y Molenbeek, símbolo de barrio sobre el que se ha perdido el control. ¿Hay algún Molenbeek ya en España?

R.- Tenemos uno clarísimo que es el Raval. El Raval de Barcelna está al borde del abismo. También como consecuencia de las políticas separatistas durante estos años. Tú paseas por Molenbeek y paseas por el Raval y ahora mismo tienes mayor sensación de inseguridad en el Raval, se lo puedo asegurar. Y eso que Molenbeek es el paraíso del islamismo.

Marruecos y las pateras

P.- La inmigración ilegal también es usada por los estados como arma de guerra.

R.- En el documento se menciona la utilización de la inmigración como un arma de guerra, la guerra híbrida. Como hizo Bielorrusia con Polonia o como hizo Marruecos aquel día fatídico lanzando 10.000 chavales a las fronteras de Ceuta. Eso es un ataque, una instrumentalización de la inmigración. Y hemos conseguido también desde Vox que en el reglamento de crisis se haga mención a esa instrumentalización de inmigrantes, y eso permita acelerar los procesos de expulsión sobre Marruecos.

P.- Usted pidió a la UE que cortara con Marruecos hasta que colaborasen contra el narcotráfico y la inmigración. Lo hizo en una carta que provocó un terremoto en Rabat.

R.- A mí me da absolutamente igual. Lo voy a seguir repitiendo. La semana pasada volvimos a tener una alerta por seguridad alimentaria en el melón procedente de Marruecos. Entran miles de marroquíes al año en España de forma ilegal. Tienen que ser expulsados de forma inmediata y si Marruecos no los acoge inmediatamente, nosotros tenemos que denunciar esa relación, denunciar los acuerdos comerciales, denunciar los acuerdos de inmigración. Marruecos es un vecino nuestro. Y, como dijo una vez Santiago Abascal en una frase que hay que volver a repetir: «Muros altos hacen buenos vecinos». Nos tenemos que llevar bien con Marruecos, pero llevarse bien con Marruecos no significa ceder a todo lo que hace Marruecos.

Jorge Buxadé.

P.-¿Marruecos es un buen vecino?

R.-Marruecos tiene pretensiones sobre las aguas jurisdiccionales españolas en Canarias, sobre Ceuta, Melilla y nuestros islotes en el Mediterráneo. Le estamos pagando los planes de regadío. Hay miles de millones de euros que se van a Marruecos y, por lo tanto, le debemos exigir que se porte como un buen vecino. Y eso es lo que voy a seguir haciendo. Con lo cual, la prensa marroquí que vaya haciendo más articulitos, que les voy a dar mucho juego en lo que queda de campaña y en lo que queda de legislatura, porque Vox saldrá más reforzado en el Parlamento Europeo tras las elecciones, y eso será el camino para llevarse bien con Marruecos.

Sánchez y Mohamed VI

P.- Mientras, el Gobierno de Sánchez le compra a Marruecos los visores nocturnos que necesita la Guardia Civil en el Estrecho…

R.- Todos imaginamos cuáles son los motivos de por qué Marruecos tiene cogido a Sánchez por sus nobles partes. Toda la política exterior de España cambió de golpe de un día para otro y con consecuencias muy graves, porque nos ha afectado incluso al suministro energético en nuestras relaciones con Argelia. Y muy especialmente, está perjudicando a todo el campo español. Los agricultores, los ganaderos son los principales sufridores de las políticas de Sánchez y esas relaciones que tiene con Marruecos. Y también, por supuesto, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es Sánchez el que ha decidido ponerse a las órdenes del Rey de Marruecos porque ahora mismo no sabemos quién gobierna España, si formalmente es Sánchez o es simplemente es un fiduciario del narcotráfico de América. Ahora mismo la entrada de droga en España tiene como principal vía Marruecos, pero es droga que mucha viene de América, de esos cárteles donde Zapatero se mueve también allí en Cuba, en Colombia, en Venezuela.

P.- Moncloa tiene sobre la mesa un informe del Consejo de Seguridad Nacional que le advierte del peligro de la inmigración ilegal y su nefastas previsión a 5 años. A ustedes, el Congreso les votó en contra una iniciativa para que se reconozca ese riesgo.

R.- Pero ya no lo pueden esconder. Efectivamente, Vox en el Congreso de los Diputados presentó varias iniciativas. Cualquier español sabe que el principal riesgo para su seguridad es la inmigración ilegal. Nosotros tenemos razón, lo sabemos. Teníamos razón antes, tenemos razón ahora. Esta es la realidad de cualquier español que pasee por un barrio más o menos humilde. Salvo las urbanizaciones protegidas por servicios de seguridad que tienen muros muy altos. Sánchez es cómplice, es perfectamente consciente, recibe informes constantemente de Defensa, de Interior. Si no hace nada para evitarlo, es que es un cómplice.