El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio Rodríguez, vende en su currículum oficial de Moncloa como «un año de licenciatura» en La Sorbona de París -sin especificar en qué disciplina- lo que, en realidad, fueron sus estudios de Erasmus en el país galo dentro de la carrera de Historia que cursó en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sin embargo, el gurú de Sánchez oculta en todo momento la referencia al programa Erasmus, y alude al citado «año de licenciatura» en La Sorbona después de un punto y seguido, donde aborda también una experiencia académica en otra universidad extranjera, en este caso, como «visiting scholar» (investigador visitante) en la Universidad de Columbia en Nueva York (Estados Unidos).

De esta manera, da a entender que dicho «año de licenciatura», cuya materia no detalla, lo cursó con posterioridad a su carrera en Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona, cuando no fue así. Pues se trató de un año más de estos primeros estudios universitarios, pero dentro del programa Erasmus.

«Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona con el mejor expediente académico del país, por lo que obtuvo el Premio Nacional de Excelencia Académica. Completó su formación con un máster en la École Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Francia y un doctorado en la Universidad de Oxford. También estudió un año de licenciatura en la Sorbona de París y fue visiting fellow de la Universidad Columbia de Nueva York», reza en el currículum de Diego Rubio en la página oficial de La Moncloa.

Durante aquel curso en La Sorbona, al contrario que ahora, Rubio no escondía que era un alumno universitario agraciado con esta beca europea. Es más, incluso se encargaba de publicitarlo.

«Aprendo del gran libro del mundo», decía en declaraciones a un reportaje en la prensa extremeña -nació en Cáceres en 1986-, al que también aportó una foto suya en la capital gala durante aquel Erasmus de 2006-2007, que cursó dentro de la carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Barcelona (2005-2011).

«Diego dejó Cáceres hace algo más de dos meses, en el verano. Puso rumbo a París, la ciudad donde disfruta de su beca Erasmus. Estudia en la Universidad Sorbona», recogió el diario Hoy en un reportaje sobre Erasmus extremeños en su edición del domingo 29 de octubre de 2006.

«Pedí la beca por varios motivos. Me gusta Francia, me gusta la historiografía francesa y me encanta viajar. Aprender del gran libro del mundo. Esa es la idea. Aunque no sé, quizá lo haya hecho por inercia académica», contó Diego Rubio, entonces con 20 años de edad, a dicho periódico regional.

Extracto del currículum de Rubio en la web de Moncloa sin mencionar la beca Erasmus.

Se da la circunstancia de que el principal asesor del líder Ejecutivo tampoco hace alusión al programa Erasmus en el currículum que publica en su cuenta de LinkedIn (la red social profesional por excelencia).

No obstante, aquí no comete la misma manipulación que en la reseña gubernamental de Moncloa y revela que cursó el tercer año de la carrera de Historia en la Universidad de La Sorbona entre 2006 y 2007. Es decir, al curso siguiente de haber empezado estos estudios en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se licenció entre 2005 y 2011, según precisa el propio Rubio en esta red social.

Esta licenciatura le llevó a obtener el mejor expediente académico del país, por el que recibió el Premio Nacional de Excelencia Académica. Posteriormente, realizó un máster en la Escuela Normal Superior de Lyon y un doctorado en la Universidad de Oxford, cuya tesis trata sobre la «ética del engaño».

Diego Rubio y Begoña Gómez

Más tarde, entre 2017 y 2019, fue profesor de la Escuela de Política, Economía y Asuntos Globales del Instituto de Empresa, donde trabajó también la pentaimputada Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, nada más aterrizar el líder del PSOE en la Moncloa.

Según la información de ambos en sus respectivos perfiles de LinkedIn, Rubio y Gómez coincidieron en el IE entre agosto del 2018 -cuando Begoña Gómez fue fichada para dirigir el África Center- y enero de 2020 -cuando él pasó a dirigir la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia en el Gobierno de la Nación-.

Diego Rubio, que entonces tenía 34 años, se convirtió en la mano derecha del que en ese momento ejercía las funciones de director de Gabinete, Iván Redondo. Bajo su supervisión y dirigió el Plan España 2050, un informe con el que el Gobierno puso las luces largas para diseñar la estrategia de futuro a 30 años vista.

En noviembre de 2023 fue nombrado secretario general de Políticas Públicas, Asuntos Europeos y Prospectiva Estratégica de Presidencia, y en septiembre de 2024, cuando Sánchez hizo ministro para la Transformación Digital y la Función Pública al que era entonces su jefe de Gabinete, Óscar López, Rubio pasó a ocupar su responsabilidad actual.

En este cargo, se ha afanado en propagar un discurso a favor de la «redistribución de la riqueza» y se ha convertido en azote del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fomentando la falacia del «dumping fiscal de Madrid».​