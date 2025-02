Javier Cremades recibe el Premio Español Universal por su proyección de la imagen de España

El abogado Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo-Sotelo y presidente de la World Jurist Association (WJA), ha recibido este viernes el Premio Español Universal 2024 que entrega la Fundación Independiente. Stephan Harbarth, presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, ha entregado el reconocimiento al abogado en un acto que también ha contado con la presencia de figuras como el ex presidente del Gobierno Felipe González, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y el ex ministro y ex secretario general de la OTAN Javier Solana.

Cremades, en su discurso, ha agradecido el premio a su familia, a sus amigos y a su equipo, además de a la World Jurist Association, que le han apoyado para perseguir un «objetivo tan noble y global» como es la campaña «a favor de la dignidad de las personas». «La dignidad de las personas no está sólo pisoteada por las autocracias. También es con frecuencia pisoteada en los sistemas garantistas, pero en el rule of law se puede proteger y reparar.»

Cremades ha terminado su intervención dando las gracias al Rey Felipe VI, a quien ha descrito como «el símbolo de la nación, de lo que somos, no hoy, sino lo que venimos siendo desde hace largas generaciones. Él representa la esencia de algo que a veces digo a mis hijos: tenemos tres madres, la biológica, la virgen y la patria. ¿Y quién representa a esta madre? Cualquiera de nosotros, pero sobre todo el Rey de España».

El Premio Español Universal reconoce la labor de Cremades de proyectar la imagen internacional de España y de la abogacía española en el mundo. Desde la Fundación Independiente destacan «su defensa del Estado de derecho en distintos países, liderando una nueva y brillante etapa de la World Jurist Association». Este abogado se une al elenco de grandes figuras españolas que han recibido este galardón por su contribución a la proyección internacional de España, entre los que se cuentan el premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, el ex presidente Felipe González, el tenista Rafa Nadal, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, la científica Margarita Salas, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o el cantante Julio Iglesias.