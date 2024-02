Javier de Andrés: «Sánchez procurará tener al PNV dentro de su órbita, a Bildu ya lo tiene»

El presidente del PP vasco y candidato a la Lehendakaritza, Javier de Andrés Guerra (Vitoria, 1967), tiene experiencia de gestión -a diferencia de sus rivales- y sabe lo que es ganarle al PNV. Además de contar con un proyecto político que pasa por impulsar la libertad frente al soberanismo y por devolver al País Vasco la pujanza económica que le caracterizó.

Diputado general de Álava entre 2011 y 2015 y delegado del Gobierno entre 2016 y 2018, la última vez que ganó a los nacionalistas fue en las generales del pasado julio, cuando obtuvo escaño en el Congreso. Ahora, Javier de Andrés aspira a que el PP sea otra vez decisivo en esta comunidad para poder «equilibrar la política vasca». Y así lo analiza en esta entrevista con OKDIARIO tras convocarse elecciones para el próximo 21 de abril.

PREGUNTA.- ¿Qué lectura hace de la victoria del PP en Galicia? ¿Hay elementos de esa campaña que le pueden ayudar en el País Vasco? El señor Alfonso Rueda y otros barones del PP se van a volcar en apoyarle.

RESPUESTA.- Ha sido una gran alegría ver que la gente responde al proyecto del Partido Popular, y que lo haya hecho en Galicia, que tiene ciertas semejanzas con el País Vasco, en el sentido de que son dos comunidades históricas que tienen dos lenguas. El castellano y el euskera, en nuestro caso; ellos, el castellano y el gallego. Creo que es un ejemplo, precisamente, de la posibilidad de convivencia, de normalidad entre lo que es la singularidad de una comunidad autónoma y el pertenecer al conjunto de España, que nos aporta a todos, desde luego, muchos beneficios. Históricamente nos viene muy bien el formar parte de nuestra patria, que además hemos ayudado a construirla a lo largo de los siglos.

P.- En Galicia el PP apeló especialmente a antiguos votantes de PSOE y de Vox. En el País Vasco también entran los del PNV en la ecuación. Me consta que el partido va a apostar fuerte por buscar ese voto descontento con el PNV.

R.- Nosotros representamos en el País Vasco la alternativa a un cuatripartito que está operando en el Parlamento vasco y también en el Congreso de los Diputados. Se presentan al público con marcas distintas pero para un mismo producto. Porque el Partido Socialista, PNV, Bildu, Podemos o Sumar, como le quieran llamar, están votando todo el rato lo mismo y se ponen de acuerdo para todo, en materia social, en materia económica… Y claro, la alternativa a todo esto, al modelo social de Irene Montero y al modelo económico de Pedro Sánchez, es el Partido Popular.

P.- ¿Y lo de esa «alianza abertzale» que ha propuesto Otegi al PNV «para impulsar el soberanismo»? El PNV dice que la rechaza…

R.- El PNV no ha dicho que la rechaza, ha dado muchas vueltas… y lo que ha venido a decir es que no le parece creíble esa estrategia electoral. Pero yo todavía estoy por escuchar que rechaza esa propuesta y, hasta que no oiga al PNV decir que rechaza la propuesta de Bildu, pienso que puede haber un acuerdo entre PNV y Bildu, que no sería el primer acuerdo político entre el PNV y la izquierda abertzale radical. De hecho, el PNV estuvo coaligado con Batasuna.

P.- ¿Qué está buscando Otegi con esa propuesta?

R.- Se lo tendría que explicar Otegi… Pero lo cierto es que sí ha hecho esa oferta. Desde una perspectiva abertzale, nacionalista, les interesará hacer una coalición que desde luego yo creo que sería muy negativa para Euskadi. Y efectivamente, la mano de Bildu está tendida a favor del PNV, y el PNV todavía no la ha rechazado.

P.- Ya se ha anunciado la fecha de las elecciones vascas para el próximo 21 de abril. ¿Cuál es el objetivo del Partido Popular?

R.- Nosotros lo que queremos es mejorar la representación y creemos que representamos a muchísimos vascos que no se sienten conformes con el modelo que el PNV está llevando adelante con el PSOE, con Bildu, con Podemos. Creemos que hay otra alternativa y por eso creemos que tenemos condiciones para poder crecer. Esa es nuestra voluntad.

«El PNV podría llegar a un acuerdo o a votar iniciativas del Partido Popular con más facilidad»

Una representación que además puede ser muy útil en la próxima legislatura, porque, si no hay mayorías absolutas y eso es con toda seguridad lo que se va a producir, la presencia de un Partido Popular fuerte en el Parlamento vasco va a servir para equilibrar la política vasca, para centrar la política vasca y para evitar esa radicalización hacia líneas como las de Podemos o Bildu, que están tomando un protagonismo muy pernicioso para la sociedad vasca, como también para toda la española.

P.- ¿Por qué el PP vasco es «la única alternativa moderada de autogobierno» en las próximas elecciones?

R.- Somos la alternativa moderada y centrada y quienes podemos equilibrar la política vasca, porque quienes están liderando la política en España y en Euskadi son las fuerzas más radicales. Creo que es evidente que la posición actual del Partido Socialista, en el conjunto de España, está muy influida por la presión de Podemos desde su inicio, desde esa coalición. El espíritu del PSOE está muy influido por Podemos, y en el País Vasco también por Bildu. En consecuencia, el equilibrio necesariamente va a llegar desde el Partido Popular.

P.- ¿Cree que en estas elecciones Bildu va a salir beneficiado del blanqueamiento de proyectos independentistas que está haciendo el PSOE, como se ha visto en Galicia con el BNG?

R.- Indudablemente. Si tú quitas y eliminas un proyecto de unidad, un proyecto de superación de fronteras, un proyecto de convivencia y le quitas la importancia que tiene eso, brotan los nacionalismos. Si tú les das oportunidades, van a crecer. Lo que ha hecho el Partido Socialista es trabajar a favor del nacionalismo. Lo que ha hecho el Partido Socialista es decir que está muy bien ese planteamiento que suprime la unidad, que suprime la colaboración, que suprime el entendimiento entre distintas comunidades, entre distintas gentes de toda España.

«El Partido Socialista trabaja a favor del nacionalismo y revitaliza a los que siguen sin condenar los atentados»

En el caso de Bildu, que tenía unas responsabilidades, y las tiene, porque sigue sin condenar los atentados, hemos visto esta semana con qué desfachatez se ha ausentado del Congreso para no participar en un minuto de silencio por dos guardias civiles asesinados de esa forma tan bárbara en Barbate. Los socialistas están trabajando para ellos, los quieren revitalizar porque están colaborando con ellos, y eso tiene sus efectos. Efectivamente, eso va a tener un efecto electoral, es indudable.

P.- ¿Cree que el PSOE de Eneko Andueza y Pedro Sánchez acabará pactando con Bildu si dan los números?

R.- Creo que a Sánchez lo que le conviene es tener al PNV tranquilito en el Congreso. Ahora mismo lo tiene dentro de su órbita y creo que quiere seguir teniéndolo. Sabemos todos que Bildu iba a tener más dificultades para pactar con el Partido Popular y que el PNV podría llegar a un acuerdo o a votar iniciativas del Partido Popular con más facilidad. Por eso es más importante para Sánchez tener contento al PNV que a Bildu, que lo puede contentar con otras cosas, porque hay otros elementos que para Bildu son muy importantes y que no son exactamente el Gobierno de Euskadi.

P.- Entonces, si Bildu llegara a necesitar los votos del PSOE, usted cree que el Partido Socialista no acabará apoyándole…

R.- Yo creo que el PSOE va a procurar tener al PNV dentro de su órbita porque a Bildu ya lo tiene y lo va a seguir teniendo. Pero el PNV lo tiene que seguir teniendo en su órbita y la forma de contentarlo es mantenerlo en el Gobierno vasco.

P.- ¿Ha visto las imágenes del ministro Marlaska amenazando el otro día a Mari Mar Blanco desde la tribuna del Senado? ¿Qué le parece?

R.- Me parece algo bochornoso y me da mucha pena. Realmente me da mucha pena. Una enorme decepción. Cuando yo conocí a Marlaska, él era juez, era otra cosa, y verlo ahora sometido de esta manera… Esta semana en el Pleno, cuando estaba contestando Marlaska, decía cosas tan impropias, tan injustas, que a mí me salió un grito de pedir su dimisión, porque creo que es lo que tiene que hacer. España no se merece un ministro de esta catadura.