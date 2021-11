La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este martes la Mención Especial del X Premio la Cruz de la Dignidad y Medalla de Honor concedido por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), en el marco de la celebración del Congreso organizado por la institución que celebra el 40º aniversario de su fundación.

Ayuso ha afirmado a OKDIARIO que «ya hemos visto cómo se han negociado presos por presupuestos. Lo que estamos viendo es cómo se reparten nuestro futuro a cambio de que asesinos, extorsionadores y secuestradores vuelvan entre honores a sus casas. El entorno de ETA está imponiendo su relato. Quieren hacer pasar a los asesinos de ETA como hombres de paz».

Díaz Ayuso ha denunciado al recibir su premio que «cómo [desde el Gobierno] intentan blanquearles bajo las etiquetas de hombres de paz, con buenísmo etarra para buscar favores públicos y con gestos como la supuesta eliminación de los recibimientos públicos a sus presos que nunca debieron permitirse». Y lo que es peor, «con el señalamiento a todos los que seguimos sin querer porque nunca querremos nada de todo este entorno nacido del terrorismo».

Y es que «ahora intentan cambiar tanto la narrativa para que seamos otros los que nos negamos a blanquear lo sucedido, los que supuestamente no queremos la paz, cuando no puede haber paz donde nunca ha habido guerra», ha señalado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Exigimos justicia, después de miles de exiliados, cientos de casos sin esclarecer y miles de familias rotas. Porque la justicia debe ser igual para todos y la justicia no es venganza y porque el Ministerio del Interior prometió a las víctimas que no acercaría más de 20 presos etarras sin delitos de sangre y ha faltado a su palabra», ha recordado. «Y esto no tiene que ver ni con dolor ni con sentimientos, que son personales, sino con la aplicación de la justicia penal. Hoy prácticamente todos los etarras, incluidos los más sanguinarios, han sido cercados al País Vasco, muchos de ellos sin arrepentirse y renunciar a lo que llaman falsamente lucha armada ni ayudar a conocer el caso de cientos de desaparecidos».