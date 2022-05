“Ver en un informativo de ámbito nacional que la primera noticia es sobre tu pueblo para hablar de la desaparición de una de tus amigas es algo muy difícil de superar”. Iria ha tardado cuatro meses en reunir fuerzas para enfrentarse a una entrevista. Desde el mes de enero, desde que desapareció Esther López, ha sido uno de los apoyos incondicionales de la familia de la joven fallecida, sobre todo de Inés la hermana de Esther. Iria y el resto de amigos de su cuadrilla buscaron a Esther por los campos de Traspinedo y a través de las redes sociales para tratar de ayudar a su localización. “Óscar estuvo con nosotros al principio, pero de repente desapareció”, explica esta joven en una entrevista concedida en exclusiva a OKDIARIO.

“Esto tenía que pasar antes o después por el tipo de vida que Esther llevaba”. Iria es incapaz de quitarse estas palabras de la cabeza desde la primera vez que las escuchó. Son parte de la declaración judicial que Óscar prestó ante la juez de Valladolid, y tanto Iria como el resto de los amigos de la familia de Esther en Traspinedo las interpretan como una falta de respeto: “es casi decir que Esther se merecía lo que le pasó, y eso no se puede consentir”.

Iria ha vivido en primera persona la tormenta emocional que la familia de Esther y casi la totalidad de Traspinedo ha vivido durante estos meses. “cuando Esther desapareció Inés estaba esperando una niña y cuando nació ya sabíamos que su tía Esther había muerto. Son emociones difíciles de explicar. Estás feliz por el nacimiento de su una niña, triste por la muerte de tu hermana y sorprendida porque tu mejor amigo es el principal investigado”, explica la amiga de Esther López, Inés y también de Óscar.

Los «no lo sé» de Óscar

Iria por fin se encuentra en condiciones de relatar estos cuatro meses en los que ha habido incertidumbre, dolor y duelo. “Al principio casi no podía articular palabra, pero ahora creo que es importante hablar, hablar sobre todo de Esther, pero también del daño que le ha hecho a su familia su pérdida. Ella no se merecía morir así”, explica la joven, que además lanza un emocionado llamamiento a quien pueda dar una explicación lógica a por qué Esther López fue encontrada muerta en una cuneta 24 días después de su desaparición. “A mí no vale escuchar un ‘no lo sé’ o un ‘no es posible’ cuando una jueza pregunta cosas muy concretas sobre la noche de la muerte de Esther”, explica con un punto de indignación y otro de tristeza. Y es que Óscar, el sospechoso, es mucho más amigo de la familia de Esther de lo que él mismo ha sido capaz de explicar o de lo que Miguel, el padre de la víctima , reveló en su momento.

“En casa de Esther había una habitación para Óscar que él usaba cuando no podía conducir y tenía que quedarse a dormir en el pueblo. Es uno de los mejores amigos de Inés, por eso nadie podía entender cómo dejó a Esther sola de madrugada en la carretera, por mucho que ella le insistiera. Si fue como él dice, ¿por qué no la siguió con el coche? ¿Por qué no la llamó hasta asegurarse de que estaba bien? ¿Por qué no llamó a Carolo si tan claro tenía que ella iba hacia su casa?”. Ninguna de las preguntas que Iria lanza al aire tienen respuesta a día de hoy.

Los días han dejado paso a las semanas en Traspinedo pero el dolor permanece. Iria sólo quiere que hagan justicia a la muerte de su amiga, según ella “Esther, la de la eterna sonrisa”. La define como un terremoto, compulsiva en sus mensajes de WhatsApp. Antes de morir andaba atareada organizando preparativos para la fiesta que iban a darle a su hermana Inés ante la llegada de Carmen, la bebé. “Teníamos un chat y Esther tenía la voz cantante. No paraba. Por eso, cuando dejó de escribir en ese grupo de WhatsApp fue cuando empecé a preocuparme. Sabía que algo le había pasado. Ahora sólo espero que quien sepa lo que le pasó, cuente la verdad de una vez por todas para que todos podamos descansar”.