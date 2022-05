Hasta ahora la investigación de la muerte y desaparición de Esther López se ha topado con severas contradicciones entre lo que cuenta el principal investigado y lo que ha conseguido averiguar hasta ahora de manera científica y objetiva la Guardia Civil. Sin embargo, no son esas las únicas contradicciones a las que se enfrenta Óscar, la última persona que estuvo con Esther antes de morir. La declaración de Carolo, el hombre que se separó de Óscar y Esther antes de que siguieran su camino juntos aquella noche, la declaración de la ex mujer del investigado y el uso de su tarjeta de crédito las horas previas a que Esther López desapareciera, transforman severamente la imagen que de sí mismo quiso dar el investigado ante la juez del caso.

Si nos ceñimos a esa declaración, Óscar relata una noche tranquila, en un bar de Traspinedo, viendo el fútbol y jugando a las tragaperras. Él menciona algún que otro cigarro, la llegada de Esther al bar en cuestión y la marcha de los tres, Carolo, Óscar y Esther, sobre las dos de la mañana al paraje de Las Bodegas. Allí Óscar explica que hay poco más que otro par de cigarros antes de llevar a Carolo a su casa y luego, según él, dejar a Esther sola en una carretera. OKDIARIO ha tenido acceso a dos declaraciones que atacan la credibilidad de Óscar. Una es la del propio Carolo, la otra la de la madre de su hija, su expareja sentimental.

Si empezamos por Carolo, los datos que aporta empiezan a diferir con los de Óscar ya en el bar en el que coinciden ambos con Esther. Según Carolo el principal sospechoso. Óscar, tuvo una noche un poco menos equilibrada que lo que contó a la juez. Así lo relató en su declaración ante la Guardia Civil: “Que de Óscar sabe que si estaba en estado de embriaguez y pudo ver que se bebió unas diez o doce cervezas, pero que no bebe chupitos, y que mientras el dicente (Carolo) y Esther bebían, Óscar se mantenía jugando a las tragaperras, si bien el dicente y Óscar se pusieron una raya de cocaína. Se pusieron la raya en el coche de Óscar al subir al pueblo desde el restaurante La Maña cuando subían a ver el partido”.

Uso compulsivo de la tarjeta

Por cierto, a Óscar y a Carolo aquella raya les debió saber a poco. En la investigación consta un mensaje de Carolo a Esther cerca de la medianoche preguntándole a la joven si conocía a alguien para conseguir un gramo. Esther le dijo que no. Tal vez así se entiende mejor que entre las 23:49 del día 12 de enero y las 01:29 del día 13, o sea, en hora y media, Óscar usara su tarjeta en el mismo bar tres veces para pagar un total de 400 euros.

Y es que el principal sospechoso por la desaparición de Esther López no parece tener problemas económicos para financiar su ocio nocturno. Eso no lo dice Carolo, sino la madre de su propia hija, su ex pareja, que ante la Guardia Civil tampoco dibujó un retrato muy equilibrado de Óscar en lo que a salir de fiesta se refiere. “Preguntada para que hable de los problemas que tuvieron de pareja, si estos tuvieron que ver con la ludopatía, manifiesta que sí es cierto que juega mucho, que mientras vivieron juntos no tenía acceso a sus cuentas, que entiende que le iba bien por el tipo de vida que llevaban y que incluso tenía una caja fuerte con dinero”.

Pero si hay algo que esta mujer reveló a los investigadores sobre los comportamientos de Óscar que chirría con respecto a lo que él contó a la juez, es la parte en la que explicó los hábitos nocturnos del investigado: “Que cuando vivían juntos se iba a tomar una cerveza un viernes y volvía el domingo, hecho que ha provocado que algunas veces ella y su familia le buscaran”.

Pero si hay un dato que enfrenta radicalmente lo dicho por Óscar con otros testigos es el estado de ánimo que Carolo percibió en el coche en el que iba con Esther y su amigo instantes antes de que lo dejaran en su casa. Mientras Óscar insinuó que Esther y Carolo eran pareja, mientras aseguraba que la mujer montó en cólera para que parara el coche y la dejara en medio de la nada porque él no quería seguir de marcha con ella, Carolo no sólo desmiente que Esther estuviera enfadada aquella madrugada ni que quisiera seguir de fiesta. Carolo aseguró a los investigadores que Esther López dijo por tres veces que quería pasar la noche en la casa de Óscar.