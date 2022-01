No obstante, esta excusa no le vale al Consejo de Trasparencia. Recuerdan que sólo se consideran documentación «auxiliar» los informes que «contengan opiniones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad; que sean un texto preliminar o borrador, sin la consideración de final; que trate de información preparatoria; que sean comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento; que se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final».

«Procede valorar si la motivación de la resolución del Ministerio razona suficientemente la concurrencia de las mencionadas características. En el presente caso, a nuestro juicio, no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión invocada, que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada», señalan en la resolución.

Citando fallos judiciales se afirma que estamos ante «informes que tienen relevancia en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que son útiles para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, y su aplicación».

El propio Ministerio reconoce, como dice el Consejo de Transparencia, que estas documentaciones «han sustentado los reintegros y devoluciones [de las subvenciones] porque han sido relevantes en la conformación de la voluntad pública del órgano. En consecuencia, no es información auxiliar». «Aunque el mismo lo califique de información de apoyo, hay que recordar que la Audiencia Nacional ha confirmado que lo instrumental o accesorio no depende de su carácter formal sino de su verdadero contenido material», subrayan. Por todo ello, concluyen, Irene Montero tiene que entregar esos trabajos de fiscalización de las ayudas concedidas por el Gobierno anterior que guarda en un cajón.