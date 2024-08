Irene Montero se apunta a la tesis de que «todos los hombres son violadores en potencia»

La eurodiputada de Podemos y ex ministra Irene Montero se ha apuntado a la tesis de la activista feminista Julia Salander que esta semana ha defendido que «todos los hombres son violadores en potencia». Salander protagonizó un encendido debate con Antonio Naranjo en televisión, del que acabó huyendo sin acabar de aportar argumentos que apuntalara su tesis.

Irene Montero ha aparecido este sábado en redes sociales para secundar a Salander y su aportación de los hombres violadores en potencia. La eurodiputada podemita asegura que «decir ‘todos los hombres son violadores en potencia’ es señalar que la violencia machista es estructural y no un caso aislado: que el machismo es una norma social y cultural que legitima a cualquier hombre -a todos los hombres- para ejercer violencia contra cualquier mujer».

Decir “todos los hombres son violadores en potencia” es señalar que la violencia machista es estructural y no un caso aislado: que el machismo es una norma social y cultural que legitima a cualquier hombre -a todos los hombres- para ejercer violencia contra cualquier mujer — Irene Montero (@IreneMontero) August 31, 2024

Añade Montero que «por eso también decimos que los agresores machistas no son una excepción o una rareza sino ‘los hijos sanos del patriarcado’. El machismo legitima y naturaliza la violencia machista, hace que no reconozcamos como violencia lo que sí es violencia».

En otro mensaje, Irene Montero saca a relucir de nuevo el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. «Al principio mucha gente lo vio incluso como una anécdota graciosa y mucha gente comprendió por primera vez ahí que un beso no consentido es violencia sexual». «Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista. Pensad entonces ¿qué nos dice eso de los agresores? Puede no ser una reflexión sencilla pero sí necesaria: ‘si tú no has sido, ni él, ni el… ¿entonces, quién?’».

Julia Salander, que sostuvo este jueves en el programa En boca de todos, de Cuatro, que «todos los hombres son violadores en potencia».

El programa mostró un fragmento del pódcast El sentido de la birra, en el que la activista hizo estas declaraciones y después explicó su afirmación: «No todos los hombres son violadores, pero cuando analizamos las violaciones, vemos que los agresores son hombres».

«Esto es lo que se reivindica, no es que tú, en tu individualidad, seas un violador, sino que hay un patrón muy claro de quién es el agresor y quién es la víctima. Hemos de poder hacer algo a nivel de políticas públicas», defendió la invitada, que conectó con el programa por videoconferencia. «Afirmar esto entiendo que genera mucha reticencia y duele un poquito escucharlo, pero es la realidad».