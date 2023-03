Irene Aguiar: “Las deportistas me cuentan su miedo atroz al compartir vestuario con hombres trans”

«Para mí es durísimo escuchar a mujeres deportistas contarme este tipo de experiencias. Mujeres que se me echan a llorar por haberse encontrado compitiendo y compartiendo vestuario con un hombre que se autodefine mujer. Mujeres deportistas que se ven obligadas a negar la realidad del sexo biológico y a tener que aceptar, como mujer, a un hombre que dice sentirse mujer. Saben que no pueden decir nada porque se les tachará de tránsfobas».

Es Irene Aguiar, abogada especialista en derecho deportivo y una de las voces más reconocidas de España en esta materia. Por su despacho pasan a diario mujeres deportistas que relatan sus durísimas experiencias: «Vienen con un miedo atroz y mucho dolor». La imposición de la ideología trans ha llegado también al deporte: «No quieren denunciar. Tienen miedo simplemente de ir a contarlo a la federación». En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, la abogada Irene Aguiar afirma que «estas situaciones están ocurriendo en España más de lo que pensamos». Y relata, entre otros, el caso de mujeres futbolistas en la Comunidad de Madrid.

Irene Aguiar no habla de política, pero, por lo que describe desde su experiencia profesional, el PP es, en esta materia, con sus leyes autonómicas, tan responsable como el PSOE o Podemos. No en vano, Irene Montero defiende estos días su ley Trans apelando a leyes autonómicas como las aprobadas en Madrid por Cristina Cifuentes junto a Ciudadanos, en Galicia por Alberto Núñez Feijóo con mayoría absoluta o en Extremadura por José Antonio Monago. Monago gobernó sólo cuatro años Extremadura de 2011 a 2015 con Iván Redondo de asesor. Tras décadas de socialismo, debió de considerar este asunto una gran prioridad. Presumió de pionero. Perdió las siguientes elecciones y el PP volvió a su eterna oposición en aquella comunidad.

Ley Trans

Irene Aguiar lo explica fácilmente: «La ley Trans [de Irene Montero] permite alterar la mención registral del sexo a voluntad y eso cambia el DNI. Y con un DNI de mujer, simplemente, cualquier hombre puede ir a una federación a decir que quiere participar en la competición femenina y la federación no va a poder decir nada. Porque si la federación se niega alegando que la competición se divide por sexo biológico, ¿cómo lo demuestra? ¿Haciéndole un test de sexo? Eso sería discriminatorio. Se lo tendrían que hacer, además, a todos los que se quieran federar». Lo que relata Irene Aguiar es un disparate elevado a categoría de ley.

Irene Montero y Pedro Sánchez han venido, así, a rematar la tarea iniciada hace años por muchas comunidades autónomas tanto del PSOE como del PP: «Hay 12 leyes autonómicas en España que establecen que cada cual participa en la categoría deportiva [masculina o femenina] de su elección. Lo dicen de una forma o de otra, pero el efecto práctico legal es ese. Se consagra que las personas trans participen conforme a su identidad sexual sentida y manifestada a todos los efectos. Y, claro, ¿qué es una persona trans según la legislación actual? Simplemente, aquella que dice serlo sin posibilidad de acreditarlo porque además la ley prohíbe exigir certificados médicos».

Irene Aguiar cuenta, además, la ligereza con la que se ha venido legislando en esta materia tan sensible: «Solicité a todas las comunidades autónomas que han aprobado este tipo de leyes que me dieran los informes previos, durante su tramitación, sobre el impacto que la norma podía tener. Y ninguna los había hecho, salvo Aragón». Para la abogada, «chirría ver cómo el sentimiento se antepone a la realidad en la esfera jurídica».

Insultos y amenazas

Irene Aguiar ha sufrido insultos y amenazas por decir en el Congreso, en el Senado y en foros públicos que «los sentimientos o la autopercepción de género no altera la realidad biológica de que hay dos sexos: hombres y mujeres» y por denunciar que «las leyes trans van contra la igualdad de las mujeres en el deporte, les discrimina por razón de sexo y les produce daños físicos y psicológicos». Confiesa que se vio sorprendida por las amenazas y que sintió miedo: «Vivimos un momento muy triste en el que hablar de la realidad biológica es transfobia y es odio. Lo que pretenden [con las amenazas e insultos] es evitar el debate». Irene Aguiar ha sido censurada por administraciones como la de Canarias y sus charlas clausuradas antes de celebrarse.

«¿En qué momento se ha decidido negar la realidad del sexo biológico y dar trascendencia jurídica a los sentimientos de una persona?», se pregunta. «¿En qué momento se ha decidido dar prioridad a los sentimientos de un hombre que dice sentirse mujer y decide cambiarse en el vestuario de mujeres frente a las mujeres que se sienten ofendidas por ello, que no quieren dejarse ver [desnudas] ni quieren ver los genitales de un hombre?». Irene es testigo en su despacho de verdaderos traumas psicológicos.

Tras las leyes autonómicas, la puerta que abre la ley trans a muchos hombres para obtener ventajas no solo en el deporte es infinita: «Conozco abogados que recomiendan a sus clientes cambiar de sexo registral para evitar una futura denuncia de violencia de género aprovechando lo que dijo la propia secretaria de Estado de Igualdad [Rodríguez Pam]». El caso del aspirante supuestamente trans a la policía municipal de Torrelodones que ha arrasado en las pruebas físicas de mujeres es sólo un ejemplo de lo que vamos a ver en el futuro.

Esto es lo que hay en España gracias no sólo al PSOE y a Podemos. No sólo a Pedro Sánchez y a Irene Montero. También al PP. En Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha accedido finalmente a reformar (no derogar, como pedía Vox) la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación aprobada por Cristina Cifuentes en 2016. Alberto Núñez Feijóo ha prometido que «modificará» la ley Trans de Irene Montero y hará la suya propia «sin disparates» en sus primeros 100 días de gobierno.