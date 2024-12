Interior supervisó el informe de Europol sobre terrorismo para dejarlo al gusto del separatismo catalán

En el nuevo informe sobre terrorismo elaborado por Europol no hay mención alguna a las actividades del separatismo violento catalán. No porque haya desaparecido tal realidad, sino por las presiones del Gobierno de Pedro Sánchez que, ya en 2023, exigió rectificar el documento para contentar a Junts y ERC de cara a la investidura de Sánchez. Este año, técnicos del Ministerio del Interior pudieron revisar el informe final antes de su publicación para que su contenido no molestase a los socios separatistas del Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez pudo conocer el contenido del nuevo informe sobre terrorismo de Europol antes de que éste fuese público. Según aseguran fuentes de la lucha antiterrorista a OKDIARIO, técnicos de Interior revisaron el borrador del informe este pasado otoño para comprobar que las menciones hacia España eran las «correctas». Al menos, desde el punto de vista del Gobierno.

De esa forma, se pudo certificar que en el Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo (TESAT) no había alusiones a Cataluña que, como ocurrió en 2023, pudiesen ocasionar un problema político a Moncloa al chocar con los socios independentistas de Sánchez.

Europol modificó este año la «metodología» utilizada para elaborar su informe sobre la situación del terrorismo y acudió a las autoridades antiterroristas y a expertos académicos para «clasificar» la información, después de la controversia generada por el apartado en el que incluyó datos sobre el independentismo catalán en la edición anterior.

«Antes de publicar el TESAT, pediremos a los jefes de las unidades antiterroristas que lo revisen bien desde su perspectiva, para saber que estamos en el camino correcto con los mensajes recibidos de los diferentes Estados. E involucraremos a académicos para asegurarnos de que estamos en el camino correcto en cómo tenemos que definir y clasificar la información que recibimos», anunció la directora del ente policial, Catherine de Bolle, cuando se presentó la nueva metodología del informe.

El TESAT 2024 (Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo) es un documento en el que la agencia policial europea desgrana toda la actividad, riesgos y amenazas que afectan a Europa en materia terrorista, y hasta la edición de 2023 venía señalando con rotundidad el de origen «separatista» catalán y vasco.

El informe se ha elaborado en base a los datos que aporta cada Estado miembro. Europol, advierte, no valora ni hace apostillas, simplemente traslada al TESAT final lo que la autoridad antiterrorista de cada país le trasmite.

Sin terrorismo «catalán»

Para la Unión Europea ya no hay actividades «terroristas» autóctonas en Cataluña. Así se constata en el nuevo Informe de Situación y Tendencias del Terrorismo 2024 que elabora Europol, documento que el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez exigió corregir para sacar del texto las menciones al separatismo violento catalán y a las actividades de los CDR. Lo hizo después de que Junts y ERC se lo planteasen como requisito para apoyar su investidura, entendiendo que ponía en riesgo la amnistía. Este año Sánchez ha cumplido su promesa, enviando un borrador con los datos españoles en el que ni se mencionaba a Cataluña, tal y como adelantó OKDIARIO en septiembre.

Ni rastro del «terrorismo autóctono» catalán en el apartado sobre «etnoterrorismo y separatismo» del informe técnico de Europol de este 2024, recientemente publicado por la organización policial europea.

El texto de este año ha prescindido de las menciones al «separatismo vasco y catalán», que incluso citaba explícitamente a grupos como los Comités de Defensa de la República (CDR), relacionados con causas judiciales por terrorismo como el Tsunami o la Operación Judas. Esta última especialmente grave, ya que los integrantes del comando llegaron a fabricar y poner a prueba sustancias explosivas.

De esta forma, el nuevo informe de Europol arma de argumentos al separatismo de cara a las causas pendientes que aún tiene abiertas por delitos de terrorismo y que podrían caer vía amnistía.

El informe de la polémica

En el informe de 2023 sí se incluía en ese subíndice de terrorismo «autóctono» un párrafo que soliviantó al independentismo, en el que se refería a que en España «los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos dentro del escenario separatista».

Explicaba, además, que en las narrativas de estos grupúsculos, entre los que se incluía a los CDR, «se combinan el separatismo con puntos de vista de extrema izquierda, centrándose en mensajes contra el Estado español y sus instituciones, así como contra temas más amplios como el capitalismo. Además, han surgido varios pequeños grupos nuevos en los círculos separatistas de izquierda en España».

«Estos grupos están utilizando el descontento social y las luchas económicas en sus mensajes contra el Estado español, y también como una oportunidad para reclutar entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad», puntualizaba el informe.

El documento de 2023 se hizo público en el mes de junio y provocó una queja de las fuerzas separatistas en el Parlamento Europeo. En España esas quejas tuvieron poco eco político… hasta que los resultados de las elecciones generales pusieron a Sánchez ante la disyuntiva de conseguir el apoyo de Junts y ERC a su investidura. Los de Carles Puigdemont exigieron que el Gobierno solicitase la enmienda del documento, e Interior envió una carta en septiembre de 2023 a la directora de Europol pidiéndole que sacase del texto cualquier mención a Cataluña.

En su misiva, Interior aseguraba que en el informe preliminar español -que se usa de base para el compendio final- no había esas menciones a Cataluña. El Gobierno no reveló el texto enviado, pero la UE le desmintió. Los datos con los que se elabora el documento de análisis son «facilitados por los Estados miembros sobre atentados terroristas, detenciones y resoluciones judiciales dictadas por delitos de terrorismo», señaló la entonces comisaria de Interior europea, Ylva Johansson.