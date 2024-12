Sánchez anuncia que «evidentemente» se reunirá con Puigdemont para salvar la legislatura

Pedro Sánchez se ha mostrado abierto a un encuentro con Carles Puigdemont, despejando las dudas sobre una posible reunión con el líder independentista. El presidente del Gobierno ha confirmado su disposición a mantener conversaciones con el dirigente de Junts, aunque sin concretar una fecha específica para el encuentro. «Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de ERC como de Junts», ha manifestado el jefe del Ejecutivo. Esta declaración llega apenas una semana después de que Puigdemont advirtiera sobre una posible «ruptura con el PSOE».

Sánchez ha defendido que el Gobierno, la sociedad catalana y el resto de la sociedad española «han pasado página» de lo que sucedió en 2017. «La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia delante porque tenemos enormes retos», ha afirmado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa de balance de este año, en la que ha dicho que «evidentemente» se reunirá con Puigdemont y con Junqueras, aunque no sabe cuándo se verá con ellos.

Y es que Sánchez necesita los votos de Junts y de ERC para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y Puigdemont lleva exigiendo al jefe del Ejecutivo que acuda a Bruselas para mantener un encuentro con él como una de las condiciones para negociar estas cuentas públicas. Es más, el encuentro ahora anunciado por el líder de los socialistas se produce una semana después del ultimátum de Puigdemont. «Estamos preparados para todo», señalaba el dirigente separatista en referencia a la posibilidad de «romper el pacto con el PSOE» que sostiene a Sánchez en Moncloa.

El líder de Junts ha avisado que la formación se debe exclusivamente a sus votantes, no a sus pactos. «Que nadie piense que no mantendremos la posición. Estamos preparados para todas las eventualidades. Pero sabed que no nos sobra el tiempo y hay que estar preparados para lo que venga si se rompe el pacto con el PSOE. Por nuestra experiencia, no nos conviene el optimismo, y debemos asumir los costes políticos y personales», subrayó hace unos días Puigdemont. Para evitarlo, señaló, sólo hay un camino: «Hechos».