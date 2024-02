Inma Sanz: «Almeida está en plena forma, contento y en un momento también personal extraordinario»

«Almeida está en plena forma y en un momento, también personal, extraordinario». Así ve Inma Sanz al alcalde de Madrid, que está en capilla. José Luis Martínez Almeida se casa el 6 de abril con Teresa Urquijo. Es la fecha de la final de la Copa del Rey en Sevilla y la coincidencia puede generar un pequeño problema protocolario. Almeida es un reconocido colchonero y el Atlético de Madrid podría llegar a la final si se deshace del Athletic de Bilbao en semifinales. Si así fuera, alguien va a perderse la boda del alcalde porque la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid tendrán que tener representación institucional en el palco de La Cartuja junto al Rey Felipe.

Inma Sanz destaca el momento político y personal de Almeida: «Está disfrutando». Y destaca la fluidez de su equipo: «Funciona muy bien». Inma Sanz es una zamorana agradecida a Madrid, que tiene Madrid en su cabeza. No sólo es vicealcaldesa y portavoz del gobierno municipal. Inma Sanz es la responsable de Seguridad y Emergencias. A diferencia del papel que jugó como vicealcaldesa Begoña Villacís, muy volcada en los medios, Inma Sanz está, más desde la sombra, en todos y cada uno de los asuntos de Gobierno. Conoce cada palmo de Madrid. Patea mucho la ciudad y sus barrios.

Inma Sanz es el seguro de Almeida. Mucho más que su mano derecha. El alcalde podrá irse tranquilo de luna de miel.

Pregunta.- Tiene usted Madrid en la cabeza.

Respuesta.- Soy una apasionada de esta ciudad. No nací aquí, pero me dio todas las oportunidades del mundo. Soy zamorana, del Lago de Sanabria. Vine aquí con 11 años. He disfrutado y disfruto cada día de esta ciudad enormemente. Y, sobre todo, de ver este momento especial que vive la ciudad. Por eso, estoy consagrando estos años a tratar de sostenerlo y de apoyarlo para que dure.

P.- Usted sustituye al alcalde cuando está de viaje.

R.- Sí. Acaba de estar en Bruselas en la defensa del AMLA (siglas en inglés de la Agencia contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la Unión Europea) y ha estado en alguna otra ocasión fuera, pero el diálogo es permanente. No hablo menos de seis o siete veces diarias con el alcalde. Y es lógico que sea así porque tenemos que estar coordinados. Tenemos un equipo que está trabajando muy bien.

P.- También ahora le sustituirá cuando se vaya de luna de miel.

R.- [Ríe] Bueno, supongo que irá. Tiene derecho a hacerlo. Yo creo que tenemos al alcalde en plena forma, disfrutando en un momento personal también extraordinario. Y siempre es bueno tener al jefe contento.