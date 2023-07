La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha advertido a los partidos políticos de los daños a bienes y vidas humanas de la NCSR-23, la nueva normativa contra terremotos que prevé aprobar el Ministerio de Transportes y que sustituye a la NCRS-16.

Para ello, representantes del sector de la ingeniería han entregado este lunes 3 de julio escritos a los principales grupos políticos en el Congreso en los que denuncian la «falta de seguridad» de las normas españolas y reclaman que se apliquen los eurocódigos contra terremotos.

Ante las puertas del Parlamento, han asegurado que «cientos» de asociaciones profesionales, ingenieros, técnicos, empresas y representantes del sector han firmado un Manifiesto en este sentido.

«No podemos permitir que haya daños a bienes y, peor, vidas humanas en una normativa obsoleta y que tiren todas sus inversiones. Tiene referencias que no se complementan con la realidad», ha afirmado el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería Civil y presidente del Instituto de la Ingeniería de España, José Trigueros.

De esta manera, ha exigido aplicar los Eurocódigos de seguridad en la construcción ante terremotos en España «para garantizar la seguridad». «España necesita una normativa exigente como en el resto de los países de Europa que sea clara y no confusa como la que se pretende sacar por parte del gobierno actual y por el Ministerio de Transportes», ha afirmado.

Ante esta situación, reclama la seguridad de las edificaciones españolas, así como de las infraestructuras con respecto a los sismos que se pueden producir en España en un futuro. «Esperemos que sea lejano, pero podría ser próximo. El próximo sismo que se podría esperar España tendría 50 veces más intensidad del desastre que se causó en el terremoto de Lorca», ha añadido Trigueros.

En cuanto si hay riesgo si no se actualizan la normativa que exigen, ha indicado que el riesgo cero «no existe» y que «todo el mundo tiene que apoyar la máxima seguridad». «Si ahora las nuevas edificaciones o nuevas infraestructuras se calcularan con esta normativa que gracias a Dios todavía no ha sido aprobada, no garantizaríamos la seguridad como se garantiza en el resto de los países de Europa. Lo que no podemos admitir es que en España se admita otra normativa menos exigente que la normativa de nuestros vecinos», ha explicado.

Falta de coherencia técnica

La Asociación asegura que hay una «inquietud existente» en la profesión por la «falta de coherencia técnica» de la NCSR-23, una nueva norma que, según asegura tras siete años de «vacilaciones», en marzo de 2023, la Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes aprobó «sin unanimidad».

En este sentido, los ingenieros de caminos comentan que la nueva norma modifica «sustancialmente» la NCSR-16 al sustituir la remisión «directa e íntegra» al Eurocódigo 8 por una transcripción «alterada» del mismo que «rompe» el sistema de referencias cruzadas ente los distintos Eurocódigos.

«Existen riesgos para la seguridad de los edificios e infraestructuras y, lo más importante, para la seguridad de las personas en caso de que tenga lugar un terremoto», explican desde la Asociación.

Además, añaden que el proyecto de Real Decreto para la aprobación de la ‘NCSR-23’ se encuentra actualmente «en el periodo de statu quo» en la Comisión Europea. Por ello, con el manifiesto presentado buscan que el Gobierno disponga el uso de los Eurocódigos en su integridad para los proyectos de edificación y obra civil y, en todo caso y hasta que este hecho se produzca, retire el proyecto de Real Decreto de aprobación de la ‘NCSR-23’.