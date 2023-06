«Venden humo a los jóvenes y engañan a toda la ciudadanía». Así de contundentes son las quejas por el bono alquiler joven promulgado por el Gobierno de Pedro Sánchez que ha recogido OKDIARIO. Unas quejas que han sido elevadas formalmente tanto al Ejecutivo central como a las administraciones autonómicas e incluso al Defensor del Pueblo.

Sin embargo, según ha podido comprobar este periódico, el Gobierno de Sánchez echa balones fuera, alegando que la gestión corre de parte de las comunidades autónomas, mientras que estas se ven atadas de pies y manos por el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, que establece los requisitos de esta ayuda. «La modificación de las condiciones previamente establecidas por el real decreto, como la ampliación del máximo de renta de alquiler, no pueden ser determinadas unilateralmente por la Comunidad de Madrid, sino que deben ser aprobadas mediante Acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, suscrito dentro de la Comisión Bilateral de Seguimiento», es la respuesta que dan desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, desde el Ministerio apuntan a que «la normativa reguladora de las ayudas estatales intenta dar respuesta a situaciones genéricas para poder garantizar igualdad entre las comunidades autónomas, no siendo posible regular supuestos particularizados para cada uno de estos territorios. Por su parte, las comunidades autónomas tienen capacidad para legislar de forma singularizada en su territorio, respetando la normativa estatal básica».

Así, mientras unos y otros se van pasando la pelota, los jóvenes continúan encontrándose obstáculos. En concreto, una de las personas afectadas ha explicado a este periódico que no se entiende que el máximo que puede costar el alquiler de una vivienda para acceder a esta ayuda son 900 euros y, si el alquiler es por habitación, será hasta de 450 euros.

De esta forma, quedaría excluidas de estas ayudas, por ejemplo, tres jóvenes -de menos de 35 años- que compartieran un piso de 1.200 euros en total, a pesar de pagar 400 euros cada uno por su habitación, si el contrato no es específicamente de alquiler por habitaciones algo que, según denuncian, es muy poco común.

«Toda vez que cada uno de los tres compañeros paga de forma independiente su parte de la renta (400 €) y dado que su residencia está en Madrid, entendemos que al no superar los 450 €, tendrían derecho a la ayuda. Cuál será la sorpresa cuando se nos dice que en el contrato tiene que especificar claramente que se alquila una habitación y que se denegará la ayuda aunque se cumplan todos los demás requisitos porque se supera los 900 € estipulados para el alquiler de una vivienda, no importa si en ella vive una sola persona o cinco. Si este alquiler fuese por habitaciones, las 5 personas tendrían derecho porque no superarían los 450 € por habitación, aunque la renta total de la vivienda fuese de 2.250 €», exponen en su queja.

Dicho de otra manera, agregan, «para alquiler por habitaciones no hay límite para el precio de arrendamiento, así 4 personas podrían vivir en la misma vivienda pagando una renta total de 4x 450= 1800 €, o 5 personas pagando un total de 5×450= 2250 €, etc, pero si se alquila la vivienda entera en vez de por habitaciones, la renta total no puede superar los 900€. ¿Tiene esto algún sentido? Esto supone que todos aquellos jóvenes que comparten piso sin tener un contrato por habitación, (la inmensa mayoría) quedan sin ayudas si la renta de la vivienda es de más de 900 €. Como se supondrá, en Madrid (como en la mayoría de las ciudades) ni hay pisos por 900 € con tres, cuatro, o más habitaciones ni hay mercado de alquiler de larga duración para vivienda habitual por habitaciones, se arrienda el piso entero con contrato a nombre de todos los inquilinos».

El bono de alquiler social va dirigido a jóvenes de 18 a 35 años que tengan rendimientos laborales y una renta anual inferior a 23.725 euros (3 IPREM). En otras palabras, sus ingresos no pueden exceder los 1.979 euros al mes para 12 pagas o los 696 euros al mes para 14 pagas. En el caso de las familias más vulnerables, estas se pueden beneficiar de unas ayudas de alquiler máss directas de hasta el 40% de la renta del inmueble.