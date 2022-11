Eduardo Inda recuerda en El Programa de Ana Rosa que España ha gastado «fondos reservados del CNI, que están para luchar contra el crimen organizado o el terrorismo islamista», entre otros problemas, para proteger a Juan Carlos I. «Se han gastado dinero de los fondos reservados para asaltar la casa de Corinna, que estuvieron cinco días reventando la vivienda en Mónaco», ha agregado al respecto.

Así, Inda ha criticado que el CNI haya «estado protegiendo a un sujeto que ha cobrado comisiones ilegales, que tiene cuentas en paraísos fiscales y que había que preguntarse si estuvo inmerso en la amnistía fiscal». Tras esto, ha recordado que «la Fiscalía General del Estado y Hacienda le han hecho un regalazo, mientras que a nosotros nos hubieran pegado un estacazo que nos habría dejado tiesos».

El director de OKDIARIO ha revelado que en una entrevista que realizó a Corinna junto a Manuel Cerdán había agentes del CNI. «Nos entrevistamos en un país centroeuropeo que le gustaba mucho a Juan Carlos y nos dice “esos tíos son del CNI” y eran españoles», ha explicado.

Lo mismo le ocurrió en otra ocasión en la que se encontraba comiendo junto a la amiga del emérito en Londres. «Me llamó el periodista Carlos Cuesta y me dijo “tú estás entrevistando a Corinna, me acaba de llamar una fuente del CNI y me lo ha dicho”. Y esto lo puede confirmar él», ha explicado.