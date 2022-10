Hacienda estima que la actualización de las pensiones estará en torno al 8,5%, de acuerdo con la inflación media de noviembre, como establece la normativa. La ministra María Jesús Montero ha anunciado que el Gobierno transferirá, por primera vez en 13 años, una dotación al Fondo de Reserva de las pensiones por importe de 2.957 millones de euros procedentes del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Hacienda ha recalcado que esta aportación no conllevará un incremento del déficit en el sistema, lo cual está por verse, como apuntó Eduardo Inda en El Programa de Ana Rosa de Telecinco: «Yo me pregunto, ya que vamos aquí de ‘Robin Hood’ de la vida [en alusión a Sánchez], si subes un 8,5% a los pensionistas, ¿por qué no subes un 8,5% también a los funcionarios? Ya que vamos a destrozar el equilibrio presupuestario… Porque cuando llegue Feijóo se va a encontrar con más ratones y más serpientes en los cajones que nadie en la historia de la democracia», afirmó.