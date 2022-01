Pablo Iglesias podrá haber abandonado la primera línea política pero su lado macarra y pendenciero sigue intacto. Así lo demostró este lunes cuando le preguntaron al ex líder de Podemos por las declaraciones de Emmanuel Macron a Le Parisien afirmando que «jodería» a los no vacunados «hasta el final». Iglesias no sólo les «jodería» sino que les ha amenazado con «algo más grave». Son declaraciones que recuerdan a cuando presumió de «haberse roto un dedo de la mano» por liarse a puñetazos con «lúmpenes, con gentuza de clase más baja que la nuestra».

“Mi padre estuvo ingresado hace un mes por una neumonía bilateral en la UCI de Zamora. Si esa UCI hubiera estado colapsada por no vacunados seguramente yo hubiera tenido ganas como ciudadano particular de joder y algo más grave a todos los que no se vacunan”, afirmó con tono macarril.

Provoca estupor que el que era responsable máximo de los centros de mayores cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el estado de alarma en marzo de 2020, además de vicepresidente segundo y Ministro de Asuntos Sociales, amenace en esos términos sin que el presentador Aimar Bretos, director de Hora 25 Cadena SER, se lo reprochara. Y que nadie le recordara que él se pasó la primera ola de la pandemia mirando series de Netflix mientras morían 45.000 personas por Covid.