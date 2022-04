OKDIARIO ha desvelado las malas formas de Javier Negre con sus trabajadores al frente de su pseudocanal. Por el momento, tres exempleados han dado la cara y otros tantos han denunciado públicamente, a esta empresa con fama de maltratar a sus trabajadores y en la que figuran entre sus accionistas las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón, -hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995, y antiguas propietarias de Quirón Salud-; y la propietaria de Eulen, María José Álvarez. Ahora, se suma un cuarto extrabajador que secunda las denuncias de las jóvenes víctimas del explotador Negre. Y no es otro joven, no. Se trata de Eurico Campano, reputado periodista y experto político que tenía un programa diario en el proyecto.

“¿Que a los chavales no les trataba bien? En fin, ya lo han contado ellos. ¿Qué voy a añadir yo? Sí, es así”, corrobora el periodista, que ha decidido separarse de Negre porque estaba “hasta las pelotas de determinadas actitudes”. Sobre las irregularidades en contratos, Eurico dice no tener pruebas: “A mí no me constan irregularidades. Cuando digo que no me constan es que no tengo pruebas. Puedo tener una idea de muchas cosas, aunque sólo sea porque llevo 30 años de ejercicio profesional. Pero una cosa es tener una impresión, tener una idea, y otra cosa es tener pruebas”, explica.

“Durante los tres primeros meses en los que empiezo a colaborar con Negre, percibí que mi forma de entender el periodismo no era la misma que la que tenía Javier Negre. Entonces, a estas alturas, como a este mundo no hemos venido a sufrir, dije, oye, aunque la línea editorial me resulte más o menos familiar, resulta que no necesito el dinero, y menos la humilde factura que puede pagar Javier Negre. No tengo ninguna necesidad de estar en un sitio en el que, además, no me acabo de encontrar a gusto. Entonces, ¿qué problema tenía yo y qué problema tiene mucha gente con Javier Negre? Se dice, ‘trataba mal a sus trabajadores’. Les trataba, pues no sé, fatal. Les gritaba, les menospreciaba, les levantaba la voz… Bueno, es que Javier Negre tiene un carácter muy particular. A lo mejor no es el tío que más empatiza del mundo”, subraya Eurico a OKDIARIO.

“Decía que no se podía hablar conmigo”

“Yo nunca tuve ningún problema con Javier Negre, pero básicamente porque tengo algún año más que él y tengo un carácter bastante definido. Yo discutí con Javier Negre en un par de ocasiones, la tercera ya no hubo lugar. Porque yo no he venido a este mundo a discutir. A él a lo mejor tampoco le resultaba agradable cambiar impresiones conmigo. Entonces…”, continúa el periodista, que recuerda, además, que Negre hablaba mal de él a sus espaldas: “Él iba diciendo a los colaboradores que yo tenía un carácter que no se podía hablar conmigo”.

Para terminar, Eurico Campano secunda las denuncias que varios extrabajadores de Negre han hecho en OKDIARIO: “¿Que a los chavales no les trataba bien? En fin, ya lo han contado ellos. ¿Qué voy a añadir yo? Sí, es así. Por tanto, es cierto que algunos duraban más, otros menos, pero al final la gente se acababa yendo”.