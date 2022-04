“¡A mí qué me importaba la línea editorial de Javier Negre! Si se metía con Mediaset o con Antena 3 me importaba tres narices”, señala el veterano periodista televisivo Eurico Campano, ex trabajador del pseudocanal de Javier Negre. Entonces, ¿por qué se marchó? Sencillo. Según Campano “estaba hasta las pelotas de determinadas actitudes” del director del canal de YouTube, empresa con fama de maltratar a sus trabajadores y en la que figuran entre sus accionistas las hermanas María del Carmen y María Esther Cordón, -hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995, y antiguas propietarias de Quirón Salud-; y la propietaria de Eulen, María José Álvarez. Además del propio Negre, son también accionistas las sociedades Majal Gestión SL, Daval Control SL, y Pablo García Negre, su hermano.

Este lunes, Javier Negre cargaba contra el que ha sido su fiel colaborador desde el comienzo de su pseudocanal, Eurico Campano, un histórico de la televisión con muchos años de trayectoria a sus espaldas en Antena 3 y El Toro TV. El motivo de su rabia: la salida de la empresa del veterano periodista. Según explicaba Negre en un vídeo en YouTube, Campano se había marchado a fines de marzo de este año de la empresa porque no estaba de acuerdo en publicar una polémica que salpicaba a Mediaset, algo que el ya ex colaborador de Negre ha desmentido tajantemente en declaraciones a OKDIARIO.

En apenas dos minutos, Negre pretende zanjar la polémica con Campano alegando ese desencuentro por una información. Dos minutos, en los que, según Campano, “miente varias veces”. “A diferencia de otros, yo me voy como un señor de los sitios y explico las razones en 240 caracteres. Me entendió media España, salvo él, por lo que se ve. Yo no he puesto ningún tuit poniendo a parir a Estado de Alarma, básicamente porque soy un señor. No estoy acostumbrado a ese periodismo que eufemísticamente se llama de trinchera y que no es el mío. Mi catecismo profesional y deontológico es otro”, alega en declaraciones a OKDIARIO.

La razón real

“Alguien en uno de los 173 grupos de WhatsApp que tiene creados Negre, sugiere un titular bastante bestia. Yo hacía meses que no intervenía en esos grupos, porque era un mero colaborador que hacía un programa y se largaba. Visto que no parecía un titular muy lúcido, se me ocurrió decir que ese titular era una salvajada. (…) Dije: ‘Con esto vais para adelante, yo que vosotros suavizaría este titular. Es un consejo de amigo y de periodista veterano. Poned lo que os salga de los huevos’. Y Javier, que hay algunas tardes que te aceptaba los consejos y otras que se revolvía y te lo discutía, lo que hizo fue, a los dos minutos, expulsarme del grupo”, explica Campano.

“Yo, con 51 años, no vivía desde luego de la humilde factura que me podía pagar Negre… Yo estaba ya hasta las pelotas de determinadas actitudes personales que nunca he aguantado, por eso Negre también prácticamente desde el principio evitaba hablar conmigo. Siempre utilizaba a terceras personas. Lo que hice fue directamente desvincularme del canal. Le dejé un par de mensajes a su hermano, le expliqué las razones por las que me iba, y fuera. No me he ido porque publicaran ninguna información, ni porque vaya a hablar mal de él en ninguna parte, y si estoy diciendo esto es para que quede claro que anoche mintió”, zanja el periodista.