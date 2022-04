Alvise Pérez, más conocido como El rey del bulo, defiende públicamente al explotador Javier Negre. Sin embargo, lo cierto es que la opinión que realmente tiene del director de EDATV dista mucho de la que muestra a sus seguidores. Tras una larga conversación hablando de las constantes “mentiras” de Negre, Alvise admite que en ocasiones piensa en hundirle mediáticamente. “Lo mataría”, asegura. Sin embargo, no lo hace porque considera que tiene “una psicopatía” y necesita “tratamiento psicológico”.

“Cuando el tipo (Javier Negre) hace este tipo de cosas digo… Bueno… Lo mataría. No, no le mataría yo. Haría una llamada porque sé perfectamente quién le mataría. Y no lo hago. Porque creo que el tío ha sufrido tanto en su vida, tanta mierda, que se ha convertido en eso. O sea el tío, si ve algo cruel, se ríe”, admite Alvise, algo que puede corroborar cualquiera que haya trabajado un par de semanas en EDATV. Bajo el punto de vista de Alvise, sin ir más lejos, Javier Negre necesita “tratamiento psicológico” porque tiene “una psicopatía”.

Desde luego, lo que Javier Negre tiene sin lugar a dudas es más enemigos de los que se piensa. El propio Alvise admite estar alerta con el director de EDATV, al que acusa de reírse de las cosas crueles. Pero el tuitero lo excusa en el pasado de Negre, alegando que “el tío ha sufrido tanto en su vida, tanta mierda, que se ha convertido en eso”. Además, Alvise admite que conoce a la persona que “mataría”, mediáticamente hablando, a Javier Negre. “No le mataría yo”, asevera.

Javier Negre, recuerden, cuenta con el apoyo financiero de la presidenta de Eulen, María José Álvarez, y las hermanas Cordón Muro, María y Carmen, hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995 y antiguas propietarias de Quirón Salud. Todas ellas han realizado importantes inversiones en EDATV.