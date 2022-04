Las malas artes laborales de Javier Negre se basan en atemorizar a los más jóvenes, motivo por el que hasta ahora, dos años después de nacer EDATV, nadie había denunciado públicamente la situación. Sin embargo, tras desvelar OKDIARIO las formas de Negre, varios ex trabajadores han contactado con este medio para agradecer las publicaciones. Una de ellas asegura que Negre llegó a decirle que salía “fea en cámara”.

“Buenos días, mi nombre es David, quiero agradeceros las informaciones que estáis sacando. Yo he sido un trabajador en EDA durante un año aproximadamente. Mi jefe por así decirlo era Álvaro Piqueras, ya le habéis entrevistado y creo que demuestra muy bien lo que es trabajar en ese medio. Yo por el contrario, hacía lo mismo que él prácticamente y no cobraba ni un solo euro. Espero que sigáis sacando informaciones y se desenmascare al verdadero Negre y cómo se las juega con los que tiene trabajando”, señalaba un ex empleado a través de un mail enviado a [email protected].

Por la misma vía, recibimos este correo: “Buenas tardes. No cabe duda que tarde o temprano lo de Negre iba a saltar. Mi experiencia fue en octubre 2020. Por resumir, Negre trataba a la gente como un auténtico negrero, escudado siempre que podía por su hermano, y aprovechándose de la imagen de Eurico que en aquel entonces era su segundo. Yo tardé 20 días en salir. Trabajaba 12 horas sin levantarme de la silla desde mi oficina (literal), y aun así siempre me trataron como a un crío que no sabía hacer mi trabajo. Por supuesto no me pagó ni un duro. Supongo que sabéis a estas alturas su modus operandi, si hay algo que queráis preguntarme estoy a vuestra disposición. Enhorabuena por sacar a la luz a un individuo como Negre. Un saludo”.

Pero también a través de las redes sociales han agradecido las publicaciones de este medio: “Mi enhorabuena por tu artículo sobre Negre. Yo acabé dimitiendo en diciembre casi (después de estar desde Septiembre a supuesta prueba currando siete días a la semana y soportando cosas que jamás imaginé que fueran normales. La falsa promesa de pagarme un ‘sueldo’ y cuando pregunté, después de un mes y medio de esa promesa, la respuesta fue un ‘a mí no me molestes con estas tonterías, te haces autónomo como todos’, para cobrar supuestamente 500 euros al mes. Y nunca he visto un euro. Eso sí, escribe artículos a las 2/3 de la mañana si él te llama”.

“Eres un crack y ojalá le paren los pies porque yo acabé con depresión y odiando ser periodista, súper acomplejada porque se me ‘veía fea en cámara’, que también me lo llegó a decir. Soy tu fan número uno en serio. Gracias por dar voz”, concluye esta periodista.