En relación con las cuatro noticias publicadas en OKDIARIO los días 22 y 25 de abril de 2022, bajo los titulares Javier Negre: “Mete presión a las becarias y diles que no se les pagará ni un duro si no trabajan”, Javier Negre, a un trabajador de EDATV, “Puede haber oportunidad incluso de pagarte”, y del día 25 Las amenazas de Negre a los partidos :“O nos apoyan o les montamos plataformas, y que te coman la polla” y Más ex empleados de Negre alzan la voz tras lo revelado por OKDIARIO “Me dijo que salía fea en cámara” Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente:

1º NOTICIA:

“En relación con la noticia publicada en OKDIARIO el día 22 de abril de 2022, bajo el titular ‘Javier Negre: “Mete presión a las becarias y diles que no se les pagará ni un duro si no trabajan”, Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente:

– Es incierto que Javier Negre, o EDATV, imponga condiciones laborales abusivas e ilegales a los estudiantes en prácticas que deciden libre y voluntariamente realizar prácticas en la empresa. Las condiciones de la realización de dichas prácticas responden en todo caso, a lo convenido con la universidad o con sus centros de estudios, siendo, en todo momento, respetuosas con el marco legal aplicable.

– Igualmente resulta incierto que se someta a dichos estudiantes, por parte de EDATV o de Javier Negre, a una presión extrema o que se les impongan tareas y condicionamientos que excedan de sus conocimientos o su especial relación laboral de estudiantes en prácticas.

2º NOTICIA:

“En relación con la noticia publicada en OKDIARIO el día 22 de abril de 2022, bajo el titular ‘Javier Negre, a un trabajador de EDATV, “Puede haber oportunidad incluso de pagarte”, Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente:

– Negre no promete fama ni falsa promesa alguna a sus trabajadores.

– Ni Javier Negre ni EDATV han propuesto a persona alguna trabajar de forma gratuita para la empresa, todas las personas que han trabajado con la compañía lo han hecho, en cada momento y circunstancia en estricto acogimiento a la normativa laboral y legal al uso.

– Es falso que Javier Negre se aproveche laboralmente de sus trabajadores.

3º NOTICIA:

“En relación con la noticia publicada en OKDIARIO el día 25 de abril de 2022, bajo el titular ‘Las amenazas de Negre a los partidos “O nos apoyan o les montamos plataformas, y que te coman la polla”, Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente:

– En caso alguno se ha amenazado ni se ha pedido colaboración económica a ningún partido político.

– Javier Negre niega haber amenazado a ningún partido político para obtener ingresos de cualquier tipo.

4º NOTICIA:

“En relación con la noticia publicada en OKDIARIO el día 25 de abril de 2022, bajo el titular ‘Más ex empleados de Negre alzan la voz tras lo revelado por OKDIARIO “Me dijo que salía fea en cámara”, Javier García Negre ha remitido un escrito a este medio en el que ejercita su Derecho de Rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, queriendo que se publique lo siguiente:

– Resulta completamente falso que Javier Negre haya atemorizado a sus empleados, tampoco resulta cierto que en EDATV o Javier Negre, exploten a sus empleados sometiéndoles a condiciones contrarias a la normativa laboral”