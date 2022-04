La presión a la que se somete a las personas que están de prácticas en Estado de Alarma es tal que la inmensa mayoría de los becarios duran muy poco. Javier Negre dirige con agresividad su empresa, donde la gente que está de prácticas no llega para aprender, sino para trabajar como si formara parte de la plantilla. Ya han podido escuchar a varios exempleados de EDATV quejarse de la presión a la que les somete el director, y ahora en este audio podrán comprobar cómo Negre se dirige a quien escribe estas líneas, entonces subdirector de la pseudotelevisión, para pedirle que aumente la presión sobre las becarias -«Mete presión a las becarias y diles que no se les pagará ni un duro si no trabajan», llegó a afirmar. Su sueldo, por cierto: menos de 300 euros.

En la empresa que explota a sus becarios, recuerden, están como accionistas la presidenta de Eulen, María José Álvarez, su hermana, Carlota Álvarez, o las hermanas Cordón Muro, María y Carmen, hijas del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los GRAPO en 1995 y antiguas propietarias de Quirón Salud.

“O trabajan o no cobran”

En el audio que acompaña a este artículo, Javier Negre ordena meter más presión a unas becarias que por aquel entonces ya llevaban meses soportando al director de EDATV. La oportunidad que suponía para ellas crecer en un sector tan complejo como el periodismo hacía que aguantaran… Aunque sólo lo justo, puesto que a ambas -por aquel entonces había dos- se les acabó la paciencia.

Para Negre, las jóvenes veinteañeras que estaban de prácticas tenían que “escribir, currar, estar en redes”. Es decir, lo mismo que cualquier otro trabajador de la plantilla. “Tío, mételes presión”, ordenaba Negre, que demostraba, sin embargo, ni siquiera saber cuántas horas dedicaban al pseudocanal. “¿Qué están? ¿Por las mañanas, por las tardes o cuándo están ellas?”, se le cuestionaba al director de EDATV. Su respuesta: “Que te expliquen ellas, pero les trasladas de mi parte que la empresa no va a pagar ni un euro a la persona que no trabaje”.