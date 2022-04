Las malas artes sociales de Javier Negre hacia sus trabajadores son por toda su plantilla conocidas. Más que habituales son las llamadas a gritos, a cualquier hora de cualquier día de la semana, porque algo no ha salido como a él le gustaría. Además, no existe en la historia de EDATV un trabajador que no haya sido amenazado con ser despedido. Como botón de muestra el audio que acompaña esta noticia, en el que se puede oír a Negre decir sobre un trabajador al que tenía entre ceja y ceja: “Que se ponga a trabajar como un hijo de la gran puta y a final de mes, patada”.

“A mí él me la pela. Esto está por encima de nombres. Estado de Alarma y EDATV sobreviven a mí mismo. Macho, nos han pagado por hacer el programa en Valladolid y en Valencia en las próximas tres semanas. Vamos a ir a tope”, llegó a decir Negre. Y, sí, han leído bien. Negre afirma que, por el evento que tuvo que celebrar en la calle porque nadie le quería alojar, en Valladolid, le habían pagado. Sin embargo, lo cierto es que fue él quien pagó 1.800 euros a un hotel que, además, canceló la celebración del acto.

Pero volviendo a la actitud y el desprecio de Negre hacia sus trabajadores, el director de EDATV hablaba así de sus ex empleados: “¿Se ha notado lo de Cancho? Cero. ¿Se ha notado lo de Vito? Cero. ¿Se ha notado lo de Josué? Cero”. Así despreciaba a Alejandro Cancho, Josué Cárdenas y Vito Quiles, que ahora ha vuelto a EDATV tras ser públicamente despreciado por el propio Negre.

De hecho, delante del director de El Toro TV, así como de otros periodistas y tertulianos, Javier Negre hablaba así de él: “El Vito este es un tío que trabajaba un día a la semana. Y el pavo dice: ‘No, es que soy la hostia. Es que tengo 30.000 seguidores en Twitter’. Y digo, ¿es que no entendéis que Twitter no significa nada y que si sigues a 29.000 tíos es normal que tengas a 30.000 tíos? Y que yo no quiero un activista, yo quiero un periodista”. Sólo unas semanas más tarde Vito era invitado a salir de la cadena 7nn y contratado de nuevo por Negre ante la plaga de bajas, ya habitual en EDATV.

A quien escribe estas líneas llegó a decir, claramente, que convenciera a un joven universitario que probara unas semanas con EDATV: “Dile que puede tener oportunidad, incluso, hasta cobrando dinero”. Como recompensa, si lo hace bien, “se le hace primero autónomo y después se le hace un contratillo”.

Y tras, evidentemente, negarse un servidor a hacer tal propuesta al joven, fue Negre quien se la hizo, tal y como admitió el propio colaborador. “Me ha dicho que pruebe unas semanas y que si lo hago bien después me haga autónomo”, confirmaba el propio joven.