La hipocresía del socialista Vara: «Si no fuera presidente de la Junta firmaría el indulto a Griñán»

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que si no ostentara el cargo que tiene actualmente, firmaría en apoyo al indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñán, debido a que cree «profundamente» en su inocencia. De esta forma tan evidente, advierte que si firmase el indulto le acarrearía la pérdida de votos, porque de lo contrario si tan justa la gracia, por qué se preocupa por su posición política.

Así, y a preguntas sobre la recogida de firmas para pedir el indulto de Griñán, Fernández Vara ha resaltado que «si no estuviera en el sitio donde estoy, lo apoyaría también» y «sería uno de los firmantes».

Pero «cuando uno está y representa al conjunto de la población, como es mi caso, que soy presidente de todos los extremeños, hay cosas que me gustaría hacer y que uno no puede hacer», ha resaltado Fernández Vara, quien ha asegurado que «si no fuera presidente de la Junta y no tuviera las responsabilidades orgánicas e institucionales que tengo, también lo firmaría», ha dicho.

«Si yo no estuviera en la posición institucional y orgánica que estoy, sería uno de los firmantes, porque respetando a la Justicia, creo profundamente en la inocencia de Pepe Griñán», ha reiterado.

Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas en rueda de prensa este viernes en Mérida, tras asistir a la reunión del Pacto Social y Político por el Ferrocarril.

Código ético del PSOE

La posible concesión del indulto por parte del Gobierno al ex presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán -condenado a seis años y dos días de prisión y quince años y dos días de inhabilitación absoluta por malversación en el caso de los ERE- supone una vulneración del Código Ético de los socialistas. Este documento recoge expresamente que: «Los cargos públicos del PSOE se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción, violencia de género, delitos de acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexuales, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves».