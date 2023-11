El PP de Madrid tendrá mucho más peso en el nuevo organigrama de Génova que está diseñando Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP nombrará como vicesecretarias a las madrileñas Noelia Núñez y Paloma Martín, dos valores al alza en el PP madrileño, según ha podido saber OKDIARIO en primicia. Así, dos mujeres de la máxima confianza de Isabel Díaz Ayuso tendrán acceso a la zona noble de Génova.

La fuenlabreña Noelia Núñez, apodada la Ayuso de Fuenla, es diputada por Madrid en el Congreso. Fue la candidata del PP a la Alcaldía de Fuenlabrada el pasado 28 de mayo, consiguiendo duplicar el número de concejales (3 a 7) en un municipio bastión del PSOE. Núñez, que apunta a ser vicesecretaria de Juventud, es una declarada liberal partidaria de dar la batalla contra la dictadura woke.

La senadora Paloma Martín dejó su cargo de consejera de Medio Ambiente tras las elecciones del 28M para ir a la Cámara Alta. «Tendrá una brillante trayectoria nacional. Será alguien grande en la política nacional», dijo Ayuso de ella el pasado mes de junio. Tan es así que su nombre sonó como ministra de Agricultura si Feijóo era elegido presidente del Gobierno. «Es una mujer pragmática, eficaz y con una gran capacidad de trabajo. Desde la buena gestión ha desactivado todos los dogmas de la izquierda cuando trata de imponer en todos los ámbitos una forma de hacer las cosas, especialmente contra el consumo, contra la prosperidad, pero nunca a favor del medio ambiente», ha dicho de ella Ayuso.

Noelia Núñez y Paloma Martín, nuevos cargos del PP

Si Noelia Núñez es una veterana de sólo 31 años curtida en mil batallas, Paloma Martín cuenta con la vasta experiencia de haber formando parte de uno de los Ejecutivos más potentes del PP trabajando con Alberto Ruiz-Gallardón y colaborando con el Gobierno de Esperanza Aguirre. También coincidió con Ignacio González en el Ministerio de Administraciones Públicas del Ejecutivo de José María Aznar, hasta dejar un puestazo en Deloitte para ponerse a las órdenes de Díaz Ayuso.

«Yo soy siempre muy pragmática. Me gusta procurar la eficacia sin montar mucho ruido. La política es mi pasión. Y aquí estoy haciendo lo que más me gusta. Siempre he creído más en las personas que en los grupos, en lo que uno es capaz de hacer por sí mismo. No me verán nunca haciendo pasillos, o en reuniones que no tengan luz y taquígrafos», dijo de sí misma en una entrevista en El País.

Con estos nombramientos Feijóo busca un Comité Ejecutivo ampliado, rejuvenecido y con nuevas ideas y enfoques para «derribar los muros» que el Ejecutivo de Sánchez quiera construir y establecer los puentes que permitan trabajar con los ciudadanos «frente a un Gobierno que divide a la sociedad, van a tener una oposición que sea el refugio y el altavoz de todos», ha subrayado.