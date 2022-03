Lo que OKDIARIO reveló el pasado mes de septiembre de 2021 es una de esas historias que parecen que no pueden empeorar, pero una vez más la realidad, en esta ocasión casi vergonzante, ha superado cualquier pronóstico posible. El 2 de septiembre pasado este periódico sacaba a la luz el vídeo grabado por un padre durante la violenta devolución de su hija adolescente a su madre tras un periodo vacacional con la familia paterna. La escena acababa de la manera más inesperada posible porque, pese a que el padre se limitó a grabar la escena para dejar constancia del terrible estado de nerviosismo de su hija, el padre acabó siendo detenido por una patrulla de la Guardia Civil a la que la abuela paterna de la niña pidió ayuda al pasar cerca de la escena. Ahora, en un giro de los acontecimientos, uno de esos guardias ha denunciado al padre por hacerse daño en el dedo pequeño de la mano mientras le ponía las esposas. Y eso que el guardia reconoce que el padre “opuso resistencia leve a ser detenido”. ¿Qué habría ocurrido si la resistencia hubiera sido fuerte?

La pesadilla de Iván lleva años atormentándole, pero es cierto que en los últimos siete meses ha empeorado de manera grave tanto para él como para sus padres y también su hija, una adolescente con la que no puede comunicarse, pese a que este periódico ha podido constatar que la relación entre padre e hija es muy buena y que el deseo de ambos es poder volver a pasar periodos de tiempo juntos. Sin embargo, desde septiembre Iván está inmerso en un nuevo proceso judicial tras denunciarlo su mujer por un delito de maltrato, y pese a que un juez aseguró que ese delito no existía bajo ningún concepto, la investigación siguió por otro de coacciones, con una medida cautelar que impide a Iván acercarse a su hija hasta que esto se resuelva. ¿Qué hizo Iván para ser denunciado?

La mejor explicación para entenderlo es el vídeo que obra en poder de OKDIARIO y que los lectores de este artículo pueden ver. El resumen es que Iván pidió a sus padres que devolvieran a su hija al domicilio de su madre tras haber pasado juntos un período vacacional. Si lo hizo fue porque él sabe el efecto que su presencia despierta en su exmujer, que ya lo ha denunciado varias veces. Todas las denuncias acabaron en nada, pero más vale prevenir, debió pensar Iván. El caso es que aquel día la niña fue víctima de un ataque de nervios por no querer regresar con su madre, quien ayudada por dos familiares trataron de convencerla durante muchos minutos de que entrara en su casa. Los gritos desesperados de la menor llevaron a Iván a grabar la escena.

Al suelo y detenido

Tal era la tensión vivida en aquella acera que fue la propia abuela paterna la que detuvo a una patrulla de la Guardia Civil para que mediara en el asunto. El vídeo, que por cierto el juez no ha querido ver, demuestra que Iván es testigo de lo que sucede, pero que en ningún momento interviene físicamente en la escena, y no lo hace no por falta de ganas, sino porque ya sabe a qué se expone con su ex mujer de por medio. Los más curiosos del asunto es que la Guardia Civil, tras pasar minutos tratando de mediar entre madre, hija, padre, abuelos y otros familiares, decide tirar por la calle de en medio, tirando al suelo a Iván, engrilletándolo y llevándoselo detenido mientras de fondo se oyen los gritos desesperados de su hija.

OKDAIRIO ha tenido acceso a la declaración de estos guardias en el juzgado, quienes justifican la detención de Iván defendiendo una versión de lo sucedido que sorprendentemente no se parece en nada al vídeo grabado por el padre, pero lo que ha hecho ahora uno de esos agentes es algo que sólo se puede calificar como sorprendente viniendo de un agente de la Ley presuntamente cualificado para reducir a un padre que, según el atestado, “opuso resistencia leve a ser detenido”, vamos, que como se puede ver en el vídeo Iván gritó y poco más mientras estaba boca abajo en el suelo.

Pues bien, este guardia ha decidido denunciar al padre que detuvo por un delito de lesiones. ¿Cuáles? Según la documentación que obra en poder de este periódico, el agente fue a urgencias por un dolor en el dedo meñique de la mano derecha. Esto le ha tenido dos meses de baja, pese a que uno de los informes médicos refleja que 20 días después tenía “total movilidad, pero refiere dolor”, informe en el que se habla de “fisura incompleta en falange proximal del quinto dedo”. Iván se enfrenta ahora a una nueva cita judicial que se suma a las que le ocasionó la denuncia de su exmujer.

Por cierto, el guardia denunciante declaró el 24 de septiembre en el juzgado como testigo por la denuncia de la exmujer de Iván. Aquello se grabó en vídeo. El agente no lleva vendajes ni nada similar en sus manos, que cierra y abre, une y desune una y otra vez para enfatizar su declaración, lo que demuestra, como poco, que este guardia civil tiene una gran tolerancia al dolor que le provocó la leve resistencia de un padre a ser detenido en presencia de su hija o tal vez su impericia a la hora de colocar las esposas. Eso lo decidirá el juez.