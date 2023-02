Un grupo de radicales acosa a Eva Parera (Valents) tras pedir el derribo de una casa okupa en Barcelona

La presidenta de Valents, portavoz municipal de la formación y candidata a la alcaldía de Barcelona, Eva Parera, ha acudido esta mañana a los pies de una famosa casa okupa, en el edifico de Can Vies, para exigir su demolición inmediata. Un acto que han intentado reventar un grupo de okupas y antisistemas que, a poca distancia de Parera, han increpado e insultado a los miembros de Valents. Parera ha recriminado a Ada Colau y a Xavier Trías su complicidad con el movimiento okupa en la capital catalana.

“El edificio de Can Vies sigue en pie porque Colau es vuestra cómplice, porque Colau es una okupa más”, les ha gritado la presidenta de Valents a los individuos que trataban de boicotear el acto enarbolando banderas anarquistas.

La candidata de Valents en Barcelona ha pedido este sábado el derribo de Can Vies y finalizar la urbanización de la Rambla de Sants. Lo ha hecho ante un centenar de vecinos frente al edificio okupado desde hace 25 años.

A pesar del escrache a Eva Parera, con cacerolas y gritos por parte de un grupo de antisistemas que se desplazó hasta allí para intentar boicotear el acto, la concejal de Valents ha podido dar el discurso que tenía previsto. “Es muy triste que los okupas campen a sus anchas por la permisividad de un gobierno municipal que concede privilegios a los antisistema”, gritó a los radicales allí presentes.

Trias y Colau

La candidata de Valents ha recordado que Can Vies sigue en pie por dos culpables: Xavier Trias y Ada Colau. “Trias como alcalde cedió al chantaje y la violencia de los okupas en 2014. Los violentos quemaron la excavadora que debía derribar este edificio y también permitió que las calles de Sants ardiesen durante casi una semana entera sin consecuencias, solo cediendo antes los okupas”.

“Con la llegada de Colau en 2015, a los okupas de Can Vies se les ha permitido todo. Fiestas, conciertos y hasta unos talleres para aprender a pinchar la luz que se hacen cada jueves en este edificio municipal”, ha añadido.

«Unos jetas»

Para Parera, en Barcelona “los que molestan son los okupas, unos jetas que no pagan ni impuestos, ni alquiler y cuando no se toleran sus exigencias, utilizan la amenaza y el incivismo. Todo dueño y arrendatario de un inmueble, si sufre ocupación ilegal de su casa o propiedad, debería tener a su lado al Ayuntamiento, pero en Barcelona no esta pasando”.

En un mensaje dirigido a Colau, le recuerda a la alcaldesa que “okupar no es un derecho, okupar es un delito. Los okupas no pueden vivir con los impuestos que entre todos pagamos. El mantenimiento de este edificio público llamado Can Vies sale de nuestros bolsillos”.

“Cuando Valents ha pedido echar a los okupas de Can Vies, determinados partidos políticos como Colau y ERC nos dicen que hacen un trabajo social para el barrio. Nosotros les decimos que no nos callaremos. Vamos alzar la voz, para defender a todos aquellos que están hartos de guardar silencio por miedo. Vecinos que llevan años aguantando fiestas, ruidos, incivismo y el peligro que supone tener un edificio medio en ruinas», ha recordado Parera.

“Agradecemos el trabajo de Mossos y Guardia Urbana que han protegido a los vecinos y la gente de Valents que han asistido al acto”, ha indicado.