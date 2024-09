Gritos de «¡traidor y cobarde!» a Zapatero de un grupo de venezolanos en la presentación de su libro

Decenas de opositores venezolanos se han reunido para insultar a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, tras el fraude de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio. Los manifestantes han cargado contra el socialista con gritos de «traidor», «cobarde» y «vendido», entre otros, frente a las puertas del Ateneo de Madrid este martes donde el político presentaba su libro La democracia y sus derechos. Zapatero además ha reconocido que participó en las negociaciones para permitir la llegada de Edmundo González, presidente electo de Venezuela, en lo que definió como «una tarea de facilitación».

Los gritos de «Maduro dictador, Zapatero su asesor» y de «sinvergüenza» se han dejado escuchar en la calle del Prado, en el centro de Madrid, hasta donde se han trasladado los manifestantes para recibir al ex dirigente socialista a su llegada al acto. «Zapatero ha sido una ficha clave de la dictadura venezolana actuando como negociador o como supuesto moderador, pero lo que hace es blanquear ante la comunidad internacional todos los abusos y las violaciones de los derechos humanos», ha dicho una de las manifestantes presente ante el Ateneo.

El ex presidente socialista ha defendido ante los periodistas su actuación durante y después de los comicios, tras los que no ha reconocido en ningún momento el fraude electoral cometido por el dictador chavista. «Eso es lo que hacen los facilitadores, mantener la confianza porque es un deber de lealtad, me debo a las personas que han participado. Y también porque en el futuro puede que tenga que hacer una tarea en Venezuela. Siempre intentaré que esa sea la actitud para ese país», ha explicado Zapatero. El ex presidente siempre ha mostrado su apoyo a la dictadura de Maduro y es el único de los integrantes del Grupo Puebla que no condenado el fraude de Maduro.