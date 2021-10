El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dejó caer esta semana que el Gobierno de Pedro Sánchez está pensando en una solución a la situación del presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont. Y este domingo, la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha afirmado que el Govern está trabajando para «acabar con la represión, para acabar con esta situación de exilio que sufre el presidente Puigdemont y otras personas».

Estas declaraciones parecen ir encaminadas a preparar de nuevo a la opinión pública, como ya lo hiciera el presidente Sánchez con los indultos a los golpistas, a una nueva interpretación de las leyes ajustada a la necesidad partidista del gobierno socialcomunista. De esta manera, Laura Vilagrà dejó caer esta posibilidad durante su visita a la XXXII Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de Agramunt (Lleida) al ser preguntada, precisamente, sobre las declaraciones que el ex presidente del Estado José Luis Rodríguez Zapatero.

«Es evidente que es un tema que hablamos con el Estado, siempre explicamos que es un tema importantísimo, de primer orden, para resolver el conflicto político» de Cataluña, y ha añadido que la amnistía y la autodeterminación son los objetivos de la mesa de negociación.

Al preguntársele por las negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado, ha contestado: «No estoy autorizada a hablar de este tema. En este sentido, le paso la palabra y la dirección al grupo parlamentario de Madrid, que tiene que ser quien negocie los Presupuestos del Estado».

Respecto a la feria, ha afirmado que el Govern tiene que estar «siempre al lado de la economía productiva» de Cataluña, especialmente con aquellos productos de calidad y de proximidad como los turrones y el chocolate a la piedra de Agramunt.

«Puigdemont un factor importante»

«Carles Puigdemont es un factor importante para que ese recorrido que va a existir de diálogo y reencuentro vaya más fluido, se acelere y sea más factible. Institucionalmente estamos ante una cuestión delicada, judicialmente y políticamente. Yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien… Tengamos confianza», aseguró Zapatero este viernes.

Para el ex presidente, la situación del también eurodiputado es «inclasificable» desde el punto de vista jurídico y político. «No me atrevo a decir por dónde abordarlo, porque habría que tener un análisis y un estudio muy a fondo, y qué es lo que a lo mejor tiene que hacer o no el señor Puigdemont», ha indicado.