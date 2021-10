El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dejado caer que el Gobierno de Pedro Sánchez, con la colaboración de otras personas cuya identidad no ha desvelado, está pensando en una solución a la situación del presidente fugado de la Generalitat, Carles Puigdemont. El ex dirigente socialista considera que el líder de JxCAT es «un factor importante» para que el Ejecutivo de Sánchez continúe con la mesa de negociación con el Govern de Pere Aragonès.

«Carles Puigdemont es un factor importante para que ese recorrido que va a existir de diálogo y reencuentro vaya más fluido, se acelere y sea más factible. Institucionalmente estamos ante una cuestión delicada, judicialmente y políticamente. Yo no tengo ninguna duda de que hay gente pensando en esto. Tengamos confianza, igual que los indultos han operado bien… Tengamos confianza», ha asegurado este viernes en entrevistas concedidas a Ràdio 4 y La 2.

Para Zapatero, la situación del también eurodiputado es «inclasificable» desde el punto de vista jurídico y político. «No me atrevo a decir por dónde abordarlo, porque habría que tener un análisis y un estudio muy a fondo, y qué es lo que a lo mejor tiene que hacer o no el señor Puigdemont», ha indicado.

Preguntado sobre si el Gobierno de Sánchez podría hacer algo para solucionar la situación de Puigdemont, Zapatero ha afirmado que «lo habría hecho si pudiera, porque si dependiera de la voluntad política estrictamente ha demostrado que la tiene en los indultos».

En este sentido, también le ha pedido a Puidgemont y a JxCAT que su posición jurídica actual «no afecte al diálogo». «El diálogo debe ser frecuente y abrirse a la sociedad, más allá de los partidos, sumando a intelectuales y al mundo de la empresa», ha apostillado.

José Luis Zapatero aboga por «cultivar el diálogo, preservarlo», así como «analizar» qué ha ido ocurriendo en Cataluña desde la sentencia del 2010 sobre el Estatut catalán. «Debería haber dedicado más horas con Mariano Rajoy a hablar del Estatut, es probable, aunque desde el primer momento me lo puso muy difícil», ha destacado.

Puigdemont, a la espera

Carles Puigdemont fue detenido el pasado 23 de septiembre en Cerdeña (Italia) por la euroorden que pesa sobre él. Finalmente no fue extraditado a España después de que el pasado lunes el ex presidente catalán fugados aliera libre de la Corte de Apelación de Sassari a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su aforamiento. La juez Plinia Azzena optó por no archivar la causa ni acceder a la petición de Pablo Llarena y no tomará una decisión final hasta que los tribunales europeos tomen partido sobre las medidas cautelares que ha solicitado la defensa de Puigdemont.

Por su parte, el Gobierno de Sánchez no garantiza que vaya a recurrir el fondo aprobado por la Generalitat separatista el pasado julio para pagar los 5,4 millones de fianza que el Tribunal de Cuentas impuso a 34 ex altos cargos del Govern. Entre estos ex altos cargos se encuentran el propio Carles Puigdemont y el también ex presidente del Govern, Artur Mas. Esta fianza se impuso por el proceso independentista de 2017 y otros gastos indebidos en la acción exterior entre los años 2011 y 2017.