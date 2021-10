Carles Puigdemont no será extraditado a España, de momento. Tal como ha avanzado OKDIARIO en primicia, el ex presidente catalán ha salido libre este lunes de la Corte de Apelación de Sàsser a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su aforamiento. La juez Plinia Azzena que le ha tomado declaración, tras ser detenido el pasado 23 de septiembre en Cerdeña, ha optado por no archivar la causa ni acceder a la petición de Pablo Llarena, y no tomará una decisión final hasta que los tribunales europeos tomen partido sobre las medidas cautelares que ha solicitado la defensa de Puigdemont.

La magistrada ha suscrito así la petición de la Fiscalía italiana que durante la vista había solicitado dejar en suspenso la decisión. La magistrada podía hacer esto, dar carpetazo al asunto como hizo Bélgica o proceder con la extradición inmediata del ex presidente catalán. Se trata de una postura similar a la que adoptó en su momento Alemania, tras detener a Puigdemont en la localidad de Neumünster. En aquella ocasión se le prohibió la salida del país hasta que los tribunales acordaron que estaban dispuestos a entregarlo a España por malversación pero no por sedición, propuesta que rechazó Llarena.

El abogado italiano del expresidente Agostinangelo Marras ha declarado su satisfacción a la salida de la Corte. El letrado y el equipo que defiende a Carles Puigdemont esperan que los tribunales europeos, ahora, les otorgue la razón y eso dé carpetazo al proceso italiano. Si Europa le mantiene la inmunidad al eurodiputado en las cuestiones prejudiciales la euroorden en en Italia decaerá de forma definitiva. Si por contra acepta la argumentación de Pablo Llarena y confirma que tiene el aforamiento suspendido facilitaría su entrega a las autoridades españolas.

Discordia sobre la inmunidad

La situación procesal que tiene Puigdemont a día de hoy es la que centra toda la polémica y la que ha llevado a la magistrada Plinia Azzena a optar por esta postura conservadora y prudencial. Su defensa, ejercida por Gonzalo Boye, sostiene que el líder independentista goza de inmunidad por su condición de parlamentario europeo. Una tesis que suscribe la Abogacía del Estado, que depende de Pedro Sánchez, pero que sin embargo niega el Tribunal Supremo. El alto tribunal, en varios escritos mandados a la justicia italiana, mantiene que las órdenes de detención contra Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí siguen en vigor y que en base a ellas deberían ser puestos a disposición de la justicia española.