El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrado su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez tras la detención en Cerdeña (Italia) del ex presidente del Govern, Carles Puigdemont. Aragonès no responsabiliza al Ejecutivo de Sánchez de la detención del ex president fugado y redobla su apuesta por seguir sentándose con él en la mesa de negociación. «La mesa de negociación es la única salida al conflicto», ha asegurado.

«Yo continuaré, es la única vía para resolver el conflicto político. En un proceso de negociación tan complejo habrá muchos momentos en los que las partes tendrán las inercias para volver al punto de partida», ha defendido Pere Aragonès este lunes durante sus entrevistas concedidas a La 2 y Ràdio 4. El presidente de la Generalitat ha negado que Puigdemont le instara a abandonar esta mesa de negociación tras su detención.

El dirigente de ERC ha asegurado que no le «consta» que el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera algo que ver con la detención de Puigdemont en Cerdeña. «Yo no entraré en especular si estaba al tanto o no. A mí no me consta. Vemos que el aparato judicial del Estado español mantiene la vía represiva y el Gobierno español no puede hacer ver que no tiene que ver con él. Les corresponde a ellos explicarse», ha señalado.

El ex presidente del Govern fugado fue detenido en la noche del pasado jueves en Cerdeña por la euroorden que pesa sobre él y fue puesto en libertad horas después sin medidas cautelares. Sí que está citado el próximo 4 de octubre por las autoridades judiciales italianas para la primera vista sobre su extradición. Pere Aragonès no dudó en apoyarle días después de sentarse con Pedro Sánchez en la mesa de negociación: «A tu lado, presidente Puigdemont».

«Negociación entre dos países»

A pesar de esta detención, Aragonès ha redoblado su apuesta por seguir negociando con el Ejecutivo de Sánchez. «Esta vía es más necesaria que nunca. El conflicto se acabará resolviendo de forma negociada. Cuando abrimos la vía política, la hemos de defender. Me comprometo a mantener el rumbo», ha apostillado.

El presidente de la Generalitat entiende el «escepticismo» de JxCAT ante la mesa de negociación por ser un proceso «extremadamente complicado» y afirma que está dispuesto a «escuchar» otras propuestas «si alguien las tiene».

En este sentido, sí que rechaza que el partido liderado por Puigdemont quiera incluir a perfiles ajenos al Govern en la mesa de negociación. «Esto no es una negociación entre partidos sino entre dos países, y en ella tiene que participar una delegación del Govern. Debemos mantener una posición negociadora con mucha más unidad», ha zanjado.