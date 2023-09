Hace tiempo que Ferraz espera un paso en falso del ex presidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Felipe González, para darle un toque de atención. Y puede que el ex mandatario le haya servido a Ferraz en bandeja un motivo para ése toque al defender a Alberto Núñez Feijóo atacando a Yolanda Díaz. Ferraz ya amonestó a los expulsados hoy Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, a quienes se les abrió un expediente por deslealtades reiteradas.

Y a buen seguro que la defensa por parte de Felipe González de Alberto Núñez Feijóo, este miércoles, será apuntada en la lista que Santos Cerdán tiene en su cajón para cargarse de argumentos por si un día llega el momento. El ex secretario general del PSOE ha aprovechado la presentación del libro de su mano derecha, Alfonso Guerra, para atacar a Yolanda Díaz por «dar lecciones de democracia a quien lleva 15 años ganando elecciones» en una clara defensa de Feijóo.

Felipe González ha cargado con especial dureza contra la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, para apoyar a Feijóo. Ha señalado a Díaz diciendo: «Gente que no ha ganado ningunas elecciones e incluso ha perdido escaños, como la vicepresidenta segunda, dando lecciones de democracia ante una persona como Feijóo que ha ganado muchas». Felipe González, incluso, ha hablado de Feijóo en tono reivindicativo frente a Díaz y se ha preguntado «¿cómo se puede dar lecciones a un señor que ha estado ganando elecciones durante quince años hasta dejarle sin escaño? ¿De verdad le va a dar lecciones de política?». El ex jefe del Ejecutivo ha manifestado que a Díaz «le falta ignorancia».

A la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, este miércoles, Felipe González también le ha reprochado su visita al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont. «No es digno trasladarse a Waterloo como su uno estuviera viendo al emperador», ha sentenciado el que fuera secretario general del Partido Socialista.

Hace unos días González ya participó en Sevilla en un acto con el presidente de Andalucía y uno de los barones del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla. Allí, el ex presidente del Gobierno se reivindicó como un hombre «libre» porque dice lo que piensa, y alguien «controvertido», un atributo que ha valorado porque, según ha sostenido, «quien no es controvertido es que traga con todo».

Respecto a la concesión de la amnistía, Alfonso Guerra y Felipe González han opinado que «hay que preguntarse si es justa, si la merecen, si conviene a la nación y si representa un progreso o un retroceso». Aunque el que fuera secretario general del PSOE ya ha dejado claro que «no cabe la amnistía» además de que supone «saltarse la legalidad».

Para el ex vicepresidente del Gobierno, en la actualidad «la amnistía representa la humillación de la sociedad» y «la condena de la transición y la democracia». Algo que en su opinión «buscan desde el año 2015 los jóvenes de la nueva política, un deseo que no es otra cosa que una estafa descomunal».