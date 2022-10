González advierte a Sánchez para no volver “a las andadas de los siglos XIX y XX”

«Preservar como un tesoro la convivencia en España». Es lo que le pide Felipe González al actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Recordando que esa era su «prioridad número uno», hace 40 años, cuando ganó por primera vez con mayoría absoluta las elecciones generales en 1982. Haciendo una llamada a «no volver a las andadas del siglo XIX y del siglo XX».

En pleno debate sobre las concesiones del Gobierno socialista a los separatistas catalanes, con una promesa de reforma del delito de sedición que han hecho descarrilar incluso el acuerdo con el PP para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), González ha advertido que «sin convivencia en paz y libertad, todo lo demás es liviano, se puede caer y se puede volver atrás».

En el transcurso de su discurso en el acto central organizado por la organización que dirigió durante más de dos décadas para conmemorar el histórico triunfo que logró el 28 de octubre de 1982, en el Palacio de Congresos de Sevilla, el también ex secretario general del PSOE ha asegurado que su «principal propósito» tras ganar las elecciones hace cuarenta años era el de garantizar la «convivencia» en España. Algo que, defiende, debe ser «la prioridad número uno» de los hombres y mujeres que están al frente del país actualmente.

El ex jefe del Ejecutivo, muy crítico con los pactos del actual Partido Socialista de Sánchez con los comunistas de Podemos y los separatistas catalanes y vascos, ha advertido que «tenemos que preservar como un tesoro la convivencia», porque «sin convivencia en paz y libertad todo lo demás es liviano, se puede caer y se puede volver atrás». Un discurso que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por los sonoros aplausos de los asistentes, más de 3.150 según la organización, la mayoría de los cuales mayores de 60 años que representan muy bien el cambio generacional del Partido Socialista.

González, además de ese alegato por la convivencia, ha dedicado su intervención a «conmemorar y recordar» aquella victoria electoral y las decisiones más significativas de sus primeros años de gobierno, porque «quien no sabe de dónde viene tampoco sabe a dónde va». Una frase que ha lanzado tras reivindicar la figura de su ex vicepresidente Alfonso Guerra -uno de los principales ausentes en el acto de hoy-. Aún la rectificación de la organización, tras denunciar a principios de semana que no había sido invitado, el hombre que levantó el brazo de González como símbolo de la victoria en el hotel Palace de Madrid aquella noche de 1982 ha rechazado estar presente en el acto.