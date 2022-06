Con un simple «sí» a Estados Unidos, Pedro Sánchez ha convertido en objetivo estratégico de primer orden de Rusia un pedazo de terreno de 2.400 hectáreas en la provincia de Cádiz, en concreto la localidad de Rota, donde Joe Biden ha pedido fondear dos destructores más, que se unirán a los otros cuatro existentes que conforman una de las piezas más importantes del escudo antimisiles de la OTAN. Parece un asunto nimio, pero Rota se ha convertido así en objetivo de los misiles intercontinentales de Rusia en caso de un hipotético y poco deseable conflicto entre Putin y la OTAN. Los nuevos misiles rusos Sarmat, probados en abril, tienen capacidad para volar 18.000 kilómetros sin ser detectados, según la propaganda rusa. Rota se encuentra a 4.600 kilómetros de Moscú.

El 21 de abril de 2022, hace apenas dos meses, Rusia anunciaba el lanzamiento de prueba de su nuevo misil balístico intercontinental, al que bautizaron como Sarmat. La propaganda rusa aseguraba que la capacidad de este misil no era su distancia, probado a 6.000 kilómetros, sino la capacidad de evadir el escudo antimisiles de la OTAN. Además, puede transportar hasta 14 ojivas con carga nuclear. Durante la prueba, el misil voló 6.000 kilómetros desde la base de Plesetsk, en el noroeste del país, hasta la península de Kamchatka, en el extremo oriental ruso. Es decir, un misil de este tipo lanzado desde Moscú, a 4.600 kilómetros de Rota, podría alcanzar su objetivo si no es derribado antes, algo que se antoja difícil si realmente no puede ser detectado.