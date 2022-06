Lección de Biden: de Torrejón a Moncloa en coche mientras Sánchez lo hace en helicóptero «por seguridad»

Joe Biden no tiene inconveniente alguno en recorrer por carretera los 27,6 kilómetros que separan la base aérea de Torrejón de Ardoz del Palacio de La Moncloa. El hombre con mayor grado de protección del mundo, el presidente de EEUU, ha ido en coche desde las instalaciones militares hasta el complejo presidencial, mientras que Pedro Sánchez siempre usa el helicóptero para realizar este trayecto -incluso de madrugada- alegando «cuestiones de seguridad».

Aunque Biden tenía a su disposición el Marine One, su helicóptero personal que fue trasladado a Madrid en un avión militar hace unos días, el presidente norteamericano ha optado desplazarse con ‘La Bestia’, su vehículo blindado. El viaje en helicóptero, cómo hace habitualmente Pedro Sánchez, apenas le habría ahorrado unos cinco minutos.

Una comitiva de unos cincuenta vehículos, que como el helicóptero y la limusina llegaron a la capital española con aviones de carga del Ejército americano, ha recorrido en apenas veinte minutos el camino que hay entre el lugar dónde ha aterrizado el Air Force One -recibido por Felipe VI- hasta su primera cita en la capital española, la reunión con el presidente español en La Moncloa.

Los helicópteros que desplazan al jefe del Ejecutivo entre su residencia y las instalaciones aeroportuarias, desde donde despegan las aeronaves del Estado, tienen que realizar seis viajes de unos 15 minutos cada uno. El coste de cada hora de vuelo, que es lo que se emplea desde la salida del parking y hasta que el Super Puma vuelve al mismo tras trasladar al presiente, es de 5.000 euros.

Estas aeronaves parten desde Cuatro Vientos, en Carabanchel, con destino al Palacio de La Moncloa. Allí recogen a Sánchez para trasladarle hasta Torrejón de Ardoz, sobrevolando la capital española, y vuelven en vacío hasta Cuatro Vientos. Para el viaje inverso los desplazamientos son los mismos. Un total de seis.

El Gobierno, pese a las múltiples peticiones que le han hecho en los últimos años, se ha negado a facilitar reiteradamente el coste que está teniendo para las arcas públicas el uso de un un helicóptero del Ejército del Aire y del Espacio para ir desde el Palacio de La Moncloa hasta la base área de Torrejón de Ardoz.

Tampoco se da cuenta de los motivos por los que se opta por este medio de transporte. El presidente del Gobierno debe presentar informes por escrito que justifiquen el uso del Super Puma del Ejército del Aire y del Espacio por motivos de seguridad, con el fin de fiscalizar el gasto, tal y como exige la Ley de Altos Cargos.

Sin embargo, Moncloa ha reconocido en una respuesta oficial, que dichos informes no se han presentado porque no existen. Y es que por ejemplo en el recorrido entre La Moncloa y Torrejón, tal como se ha comprobado con el traslado de Joe Biden, no hay motivos de seguridad que justifiquen el uso de la aeronave por sistema.