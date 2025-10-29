El Gobierno de Page revela ahora que dejó sin citar a casi 8.000 mujeres para mamografías en Talavera

El Gobierno de Emiliano García-Page reconoce en el nuevo contrato del servicio de mamografías para el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) que la «población diana» son 12.000 mujeres, por lo que el Ejecutivo socialista dejó sin mandar la carta a cerca de 8.000 pacientes a raíz del cierre repentino del centro concertado el pasado mayo. Es decir, la Junta no mandó en tiempo y forma seis de cada diez cartas previstas para el ejercicio de 2025.

Fue a mediados de octubre cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) retomó las citaciones -esta vez por teléfono- para que las pacientes acudiesen desde la semana pasada a hacerse las pruebas de forma provisional tanto al hospital público de Talavera como a la clínica Quirón. A partir del 1 de enero de 2016 y hasta el 30 de junio de 2028, la Junta quiere que este servicio lo preste la empresa ganadora del concurso que acaba de licitar por importe de 1,5 millones de euros (sin IVA). Las candidatas tienen hasta el próximo 6 de noviembre para la presentación de ofertas.

Se da la circunstancia de que el pasado 21 de octubre, a raíz de la exclusiva de OKDIARIO sobre las miles de mamografías sin realizar, el consejero de Sanidad del Gobierno de Page, Jesús Fernández Sanz, afirmó que «aproximadamente al año hay 7.000 mujeres que pasan por el screening de mama», de las cuales 4.047 se sometieron a las pruebas entre enero y mayo de 2025.

El consejero eludió aquí hablar de las casi 8.000 cartas que quedaron en el limbo -el centro concertado dejó de enviar las últimas citaciones a mediados de abril, según antiguos trabajadores del mismo- y utilizó el dato del porcentaje medio de asistencia en los últimos años, en torno a un 67% de las citadas en el área de Talavera y comarca, para rebajar la dimensión de esta crisis. Cabe apuntar que la asistencia a este programa es voluntaria.

Extracto del expediente donde la previsión de mamografías al año alcanza las 12.000.

Ahora, el nuevo contrato licitado por la Junta para esta zona sanitaria cifra en 12.000 la «población diana». «La estimación de mujeres (entre 45 y 70 años) en Castilla-La Mancha que aceptan participar y realizarse el examen mamográfico se realiza con la proyección basada en la participación registrada en las campañas anteriores en la aplicación informática de gestión del programa, que aplicada a la población diana anual objeto de examen, concluye una estimación de exámenes a realizar de 12.000 cada año, aproximadamente», señala la Consejería de Sanidad en el expediente consultado por este periódico.

De esta forma, teniendo en cuenta que entre enero y finales mayo se hicieron 4.407 mamografías de mujeres ya citadas, y que trabajadores del propio centro concertado han admitido que dejaron de llamar a las pacientes en abril, son cerca de 8.000 las citaciones que se quedaron sin efectuar.

«¿Por qué no se derivaron?»

Entretanto, el Partido Popular ha exigido que García-Page comparezca de carácter «urgente» en las Cortes de Castilla-La Mancha para «aclarar todas las dudas» al respecto de estas mamografías, incluidas essas cartas que no se mandaron. «¿Por qué no se derivaron las mujeres a las que se las dejó tiradas en el mes de mayo a otros centros hospitalarios para realizarle las pruebas?», es una de las preguntas que el PP de Francisco Núñez quiere hacer a Page con luz y taquígrafos en una sede parlamentaria.

Asimismo, este nuevo contrato con un plazo de ejecución de dos años y medio ofrece, según la Junta, «una serie de ventajas en la estabilidad del programa y la calidad de la atención de las mujeres que aceptan participar», como «garantizar la continuidad del programa sin interrumpir el ritmo de citaciones ni dejar pendientes de revisión a mujeres con resultados de mamografía con sospecha intermedia de malignidad».

Otra de las ventajas, dice ahora la Junta tras el parón de casi cinco meses, es que «la continuidad de los equipos de trabajo en el tiempo facilita la agilidad y coordinación de los procesos y flujos del protocolo del programa, así como la adherencia de la población diana al mismo».

Sin embargo, desde el PP remarcan que el Gobierno de Page ha perdido un tiempo vital en estos diagnósticos. «¿Cuántos cánceres han sido detectados en 2025? ¿Cuántos cánceres están siendo detectados ahora en las pruebas que se han iniciado en este mes de octubre y que podían haberse detectado en el mes de mayo, en el mes de junio o en el mes de julio? ¿Cuántas mujeres habían podido tener un diagnóstico de cáncer antes del verano y lo van a tener en el entorno de la Navidad?», son otras de las preguntas formuladas por los populares al Ejecutivo de Page.