El BOE ha publicado hoy la orden del ministerio de Cultura de Miguel Iceta que nombra a la ex ministra Carmen Calvo vocal del patronato del madrileño Museo del Prado durante cinco años. El nombramiento llega en plena polémica sobre si es expulsada de militancia del PSOE por sus críticas públicas a la ley Trans del Gobierno de Pedro Sánchez impulsada por Podemos y la ministra Irene Montero.

La ex vicepresidenta primera del Gobierno, ex ministra de Igualdad, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Cultura, ex vicepresidenta del Congreso y ex consejera de la Junta de Andalucía forma desde hoy parte del Patronato del Museo del Prado, como una de las 15 vocales nombradas por el Gobierno, más en concreto por el ministerio de Cultura de Miguel Iceta. Carmen Calvo es ahora, además de diputada, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. Pero tras criticar públicamente la Ley Trans del Gobierno de Pedro Sánchez, la Comisión de Garantías y Ética del partido en el que lleva afiliada desde 1999 cree que debería ser expulsada de militancia por incumplir los estatutos al dar libremente su opinión sobre un tema con tan alta carga ideológica.

El BOE de este lunes recoge esta orden ministerial de Cultura que nombra además de a la exministra Carmen Calvo, a Santiago de Torres. Ambos serán vocales por cinco años, renovables hasta llegar a un máximo de 15 años. Además también ha nombrado a Santiago de Torres como vocal. Torres fue alto cargo del gobierno socialista con Felipe González, y en la actualidad es patrono del Museo Picasso de Barcelona, patrón de la Fundación Alternativas, un think tank cercano al PSOE y presidente ejecutivo de una empresa de salud, entre otros cargos.

El patronato del Museo ya cuenta entre sus filas con conocidos políticos.m, como Javier Solana, que es el presidente y el ex ministro del PP Íñigo Méndez de Vigo. Además de esos 15 vocales el ministro de Cultura puede elegir hasta otros diez vocales «entre personas físicas o representantes de las instituciones públicas o privadas, que realicen contribuciones de cualquier naturaleza al Museo o al cumplimiento de sus fines».

El patronato del Prado está formado por 12 vocales natos por razón de su cargo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid o el alcalde de la capital entre otros, otros dos nombrados por el Consejo de Patrimonio Histórico, los 15 designados por el ministro de Cultura y otros 10 propuestos por el patronato, que debe aprobar el ministro, y suelen ser personas relacionadas con las empresas que patrocinan alguna actividad dentro del museo.

Problema Trans

La cuestión sobre la Ley Trans ha abierto el partido en canal entre históricas feministas y una nueva hornada de afiliados que defienden al colectivo LGTBI. Hasta tal punto que, tras varias cesiones a Podemos -que ha liderado el texto normativo, con el beneplácito de una parte del PSOE-, Moncloa defiende ahora que la norma podría ser modificada para calmar los ánimos y evitar una guerra interna cuyo resultado nadie se atreve a vaticinar.

Calvo y el resto del colectivo feminista que defiende su misma posición está en contra de que, tal como recoge la nueva ley aprobada el pasado jueves en el Congreso, cualquier persona pueda decidir libremente su condición sexual y cambiarla cuantas veces quiera, alegando únicamente que en ese momento se siente hombre o mujer. La otra parte en conflicto liderada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, considera que esa posición es retrógrada y les acusa de homofobia continuada contra las personas que se sienten de un sexo distinto al que nacieron.