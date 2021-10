La tensión por la convocatoria del Congreso Regional ha sido la protagonista este viernes de la reunión de la Junta Directiva del PP de Madrid. Esa fecha sigue enfrentando a Génova y a Sol, sin que por ahora haya solución a esas discrepancias. Aunque la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso aseguró a su llegada que «acatará» lo que decida la dirección de Pablo Casado acerca de cuándo celebrar ese cónclave -en el que se elegirá al nuevo presidente del PP en la comunidad-, su pretensión es que ese Congreso tenga lugar cuanto antes, con el objetivo de preparar al partido para las elecciones municipales y autonómicas de 2023. En la reunión se constató una vez más la división en el partido por esa fecha. De hecho, el actual presidente de la gestora en Madrid, Pío García-Escudero, aseguró que se plantearía a Génova un posible adelanto. Desde el equipo de Casado, no obstante, se mantienen en su planteamiento original, que no es otro que el Congreso se celebre en el primer semestre del año que viene y, previsiblemente, más tarde que pronto. Es decir, entre mayo y junio. En la dirección de los populares alegan que se respetarán los plazos que en su momento decidió la Ejecutiva nacional y no ven razones para que en la Comunidad de Madrid se modifique una hoja de ruta que seguirán otras regiones uniprovinciales.

La de este viernes ha sido una reunión de máxima expectación. La formación no reunía a su Comité Regional y a su Junta Directiva desde el pasado 13 de mayo, cuando se hizo balance de los resultados de las elecciones del 4-M en las que Ayuso se quedó al borde de la mayoría absoluta. El morbo, esta vez, estaba además en el encuentro entre Ayuso y el secretario general del PP, Teodoro García Egea que, finalmente, no se ha producido, ya que el número dos de Casado podido acudir por motivos personales.

A puerta cerrada, la presidenta madrileña ha aprovechado su intervención para anunciar formalmente su candidatura a presidir el partido en Madrid, según fuentes de su entorno.

Ayuso ha tratado de enfriar la polémica pública por el Congreso y ha hilado un discurso de unidad, manifestando que el proyecto que quiere para el PP de Madrid no busca «concentraciones de poder ni híperliderazgos» sino que todo el mundo se sienta representado.