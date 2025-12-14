La Generalitat incumple 3 resoluciones judiciales que le obligan a pagar a una mosso constitucionalista 

La Generalitat de Cataluña ha ignorado hasta tres resoluciones judiciales que le obligan a pagar las vacaciones de 2021 y sus intereses a una ex mosso constitucionalista, Inmaculada Alcolea, quien padeció una patología grave a raíz de los actos de acoso y hostigamiento sufridos en los Mossos d’Esquadra por denunciar el independentismo dentro de la policía.

«Éste es el respeto que tiene la administración a la Justicia: cero», denuncia la afectada, que ahora ha reclamado al Juzgado que imponga a la Generalitat una multa coercitiva por cada día de impago, a ver si así se le quitan de una vez las ganas de desobedecer. La deuda asciende a «cerca de 3.000 euros», según explica a OKDIARIO la afectada.

Esta ex mosso sufrió hostigamiento y acoso a base de expedientes sancionadores y medidas cautelares que cumplió y que con posterioridad han sido calificados de improcedentes por la Justicia. En mayo de 2021 pidió su reincorporación en el Cuerpo, pero la administración tardó casi un año en asignarle un puesto.

«Normalmente, suelen tardar dos o tres meses, pero conmigo han sido 10, durante los cuales me tuvieron sin sueldo, teniendo a cargo un hijo menor», explica Alcolea, que suplicó en reiteradas ocasiones que le encontraran un trabajo, ante lo que le decían que «no tenían nada que se adaptara» a ella.

200 kilómetros como «castigo»

Finalmente, el 1 de marzo de 2022 le comunicaron que le habían encontrado uno, pero a 100 kilómetros de su domicilio ida y 100 vuelta. Algo que, «no había ocurrido con otros compañeros en la misma situación». A juicio de la perjudicada, fue un castigo. Alcolea no da crédito a que a alguien, después de sufrir un accidente laboral, le den semejante «trato discriminatorio y vejatorio».

Esta ex cabo vivía en Gerona y el nuevo puesto era en Barcelona, «según decidió el director general Pere Ferrer». Sin embargo, a Alcolea no le quedó más remedio que aceptarlo, ya que si no lo hacía perdía su plaza de funcionaria.

Accidente laboral

Inmaculada Alcolea no se achanta y ha llevado a los tribunales la situación sufrida en los Mossos, así como los «miles de insultos, de calumnias y delitos contra la intimidad y revelación de secretos» que ha sufrido por sentirse española. La asiste el abogado Jacinto Quintans.

En marzo de 2022, el Juzgado de lo Social número 7 de Barcelona condenó al Departamento de Interior de la Generalitat a indemnizar a esta ex mosso por accidente laboral. Resolución que fue declarada firme en diciembre de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La nómina de los 10 meses

Además, Alcolea presentó una demanda que le pagaran la nómina de los 10 meses que la tuvieron sin trabajo, así como las vacaciones y pagas extraordinarias. En febrero de 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gerona estimó la demanda y Alcolea pidió la ejecución provisional de la sentencia, que todavía no es firme, ya que ambas partes la han recurrido ante el TSJCat.

En julio de 2024, el Juzgado estimó la ejecución provisional y requirió a la administración que abonara el salario e intereses e ingresara a Alcolea las cotizaciones en la Seguridad Social. La Generalitat le abonó las nóminas, pero no las vacaciones y sus intereses.

Nuevamente, en abril de 2025, el Juzgado ordenó a la Generalitat que abonara a Alcolea “en el plazo de 15 días” las vacaciones y sus intereses. La Administración no cumplió la resolución judicial, por lo que la demandante lo puso en conocimiento del Juzgado, que dictó una nueva resolución en mayo ordenándoselo otra vez. Y le dio 15 días para dar cumplimiento a lo dispuesto.

Sin embargo, la Generalitat incumplió de nuevo. Alcolea tuvo que volver a denunciarlo y el pasado mes de octubre, el Juzgado requirió por tercera vez a la administración que procediera al abono. Y ha vuelto a desobedecer, ante lo que la demandante se ha alzado pidiendo la multa coercitiva. Alcolea sólo pide que se cumpla con la resolución judicial.

La ex cabo de los Mossos d’Esquadra Inmaculada Alcolea comienza a lograr Justicia por los «ataques mediáticos» sufridos por ser constitucionalista. Recientemente, como ha revelado OKDIARIO, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gerona ha condenado a la sociedad Catmedia Global, titular del diario digital LaRepública, a indemnizarla con 5.000 euros por vulneración e intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad personal a raíz de la publicación de tres informaciones contra ella.

Alcolea ha tenido que ejecutar forzosamente el cumplimiento de la resolución y reclama casi 7.000 euros al sumar intereses y costas. Esta ex cabo de Mossos no se amilana ante «lo lenta y cara que es la justicia en este país», como critica, y actualmente tiene «decenas de pleitos» en los juzgados. Dos de ellos penales contra el mosso independentista Albert Donaire.